Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Altenglan (ots)

Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der B420 zwischen Erdesbach und Altenglan ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der Unfallverursacher aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit einer winterglatten Fahrbahn in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden PKW. Beide Fahrzeuge wurden durch den Verkehrsunfall im Frontbereich stark beschädigt, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die beiden Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf einen geringen fünfstelligen Betrag. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme sowie der Reinigung der Fahrbahn war die B420 für etwa eine Stunde in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst, war auch die freiwillige Feuerwehr im Einsatz. |pikus

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Kusel
Telefon: 0631 369-14499
E-Mail: pikusel@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

