Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Gebäudeschade durch eine brennende Mülltonne

Kusel (ots)

Am Freitagabend gegen 18:20 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Kusel zum Brand eines Müllcontainers. Zeugen konnten hierbei beobachten, wie ein Müllcontainer durch mehrere Jugendliche in Brand gesetzt wurde. Das Feuer konnte durch die freiwillige Feuerwehr zeitnah gelöscht werden, wodurch schlimmeres verhindert werden konnte. Der Müllcontainer wurde gänzlich zerstört. An dem angrenzenden Wohnhaus entstand Sachschaden im niedrigen 5-Stelligen Bereich. Die jugendlichen Personen entfernten sich von der Tatörtlichkeit. Die Polizeiinspektion Kusel bittet mögliche Zeugen, welche zur oben genannten Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder über Videoaufzeichnungen (z. B. private Überwachungskameras oder Dashcams) verfügen, sich bei der Polizei in Kusel unter 0631/369-14499 oder per Mail (pikusel@polizei.rlp.de) zu melden.|pi kus

