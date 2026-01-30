Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Einbrecher scheitern kläglich

Glan-Münchweiler (Kreis Kusel) (ots)

Beträchtlichen Schaden hinterlassen erfolglose Bösewichte an der Eingangstür einer Tankstelle. Aufnahmen der Videoüberwachung belegen, dass am frühen Freitag Morgen gegen 01.30 Uhr ein Fahrzeug rückwärts zum Eingangsbereich der Tankstelle in der Mühl-straße fährt. Zwei offensichtlich untalentierte Täter machten sich an der Eingangstür zu schaffen und verließen die Örtlichkeit schließlich unverrichteter Dinge. Bei der Tat-ausführung wurde offenbar mehr Kraft als Hirn aufgewendet - die Tür blieb ver-schlossen, der angerichtete Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Wer Hinweise zum Einbruchsversuch geben kann, wird gebeten sich bei Polizeiin-spektion Kusel unter Tel.: 0631 369-14499 oder pikusel@polizei.rlp.de zu melden. |pikus

