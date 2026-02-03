PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Zu eng für zwei Transporter

Brücken (Kreis Kusel) (ots)

Fahrer eines weißen Transporters verursacht Schaden an einem geparkten Fahrzeug und türmt. So geschehen am Montag, 02.02.2026 gegen 14.30 Uhr in der Dellstraße. Ein eben-falls weißer Transporter der Marke Peugeot Boxer mit KUS-Kennzeichen stand am lin-ken Fahrbahnrand geparkt. Ein weißer Transporter Renault, vermutlich Typ Master oder Traffic, passierte das stehende Fahrzeug und stieß mit seinem rechten Außen-spiegel gegen den rechten Außenspiegel des Peugeot. Hierbei entstand Schaden am geparkten Fahrzeug, auch der Unfallverursacher nahm Schaden - an der Unfallstelle blieb ein Teil seiner Spiegelverkleidung zurück. Die Unfallzeit kann exakt bestimmt werden, da die Tat von mehreren Zeugen beobachtet wurde. Der Unfallverursacher fuhr ungerührt weiter, ohne für den angerichteten Schaden gerade zu stehen. Wer Hinweise zum Unfallfahrzeug oder dessen Fahrer geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter Tel.: 0631 - 369-14799 bzw. der Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 0631 369-14499 oder pikusel@polizei.rlp.de zu melden. |pikus

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Kusel
Sachbearbeiter Verkehr
Sascha Heidenreich, PHK
Telefon: 0631 - 369-14499
E-Mail: pikusel@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/pi.kusel

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell

