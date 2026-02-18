PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Versuchter Fahrraddiebstahl in Cuxhaven - Eigentümer gesucht

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am Samstag (14.02.2026) kam es gegen 22:30 Uhr am Bahnhof Cuxhaven zu einem versuchten Diebstahl eines rot/schwarzen Mountainbikes der Marke Bulls - Modell Wildtail 2. Der Täter, ein 33-jähriger Mann aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste, konnte nach dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen noch in Tatortnähe gestellt werden. Das Fahrrad wurde sichergestellt.

Er hatte zuvor das Vorderrad eines weiteren Fahrrades demontiert, um dieses am Mountainbike zu verwenden. Hier konnte der Eigentümer bereits ermittelt werden.

Bislang unbekannt ist die Eigentümerin/der Eigentümer des Mountainbkies. Diese/r wird gebeten sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

