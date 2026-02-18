Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Körperverletzung in der Nordersteinstraße in Cuxhaven - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Dienstag (17.02.2026) erschien ein 87-jähriger Cuxhavener auf der hiesigen Dienststelle, um eine Körperverletzung zu seinem Nachteil anzuzeigen. Am Vortag sei er zusammen mit einem Freund gegen 18:45 Uhr durch die Nordersteinstraße gelaufen. Er selbst nutzte einen Gehstock, sein Freund einen Rollator. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer sei Ihnen hier entgegen gekommen und hätte dem Mann vollkommen grundlos mit der Hand massiv von oben auf den Kopf geschlagen.

Der Fahrradfahrer wurde wie folgt beschrieben:

- männlich - trug dunkle Kleidung - leichtes Fahrrad (kein E-Bike)

Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrradfahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell