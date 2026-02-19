POL-CUX: Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen in Cuxhaven
Cuxhaven (ots)
Cuxhaven. Am gestrigen Mittwochabend (19.02.2026) kam es gegen 17:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz an der Grodener Chaussee in Cuxhaven. Ein 52-jähriger Cuxhavener wollte hierbei mit seinem PKW Peugeot zwischen zwei noch fahrenden PKW (VW und Ford) hindurchfahren und kollidierte hierbei mit beiden Fahrzeugen. Durch den Unfall wurden seine 27-jährige Mitfahrerin aus Cuxhaven, ein 15-jähriger Jugendlicher (ebenfalls aus dem Peugeot) und die 33-jährige Fahrzeugführerin des VW, ebenfalls aus Cuxhaven, leicht verletzt. Der 58-jährige, aus Otterndorf stammende Fahrzeugführer des Ford blieb unverletzt. Der Peugeot des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die drei verletzten Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht.
