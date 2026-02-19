PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen in Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Mittwochabend (19.02.2026) kam es gegen 17:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz an der Grodener Chaussee in Cuxhaven. Ein 52-jähriger Cuxhavener wollte hierbei mit seinem PKW Peugeot zwischen zwei noch fahrenden PKW (VW und Ford) hindurchfahren und kollidierte hierbei mit beiden Fahrzeugen. Durch den Unfall wurden seine 27-jährige Mitfahrerin aus Cuxhaven, ein 15-jähriger Jugendlicher (ebenfalls aus dem Peugeot) und die 33-jährige Fahrzeugführerin des VW, ebenfalls aus Cuxhaven, leicht verletzt. Der 58-jährige, aus Otterndorf stammende Fahrzeugführer des Ford blieb unverletzt. Der Peugeot des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die drei verletzten Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

