Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Wohnungsbrand mit verletzter Person

Baden-Baden (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden die Berufsfeuerwehr Baden-Baden mit weiteren Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei gegen 04:11 Uhr zu einem Gebäudebrand in der Karlsruher Straße alarmiert. Aus bislang unbekannten Gründen geriet eine Wohnung im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhaus in Brand. Der Bewohner, welcher selbst noch den europaweiten Notruf 112 wählen konnte, flüchtete sich auf den Balkon und konnte dort von der Feuerwehr gerettet werden. Er zog sich durch das Brandereignis eine Rauchgasintoxikation zu und musste ärztlich behandelt werden. Die Brandwohnung ist aktuell unbewohnbar. Der Schaden beträgt ca. 150.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache haben die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden aufgenommen. /AFK

