Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ein Bier zu viel...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... getrunken hat offenbar ein 43-Jähriger, welcher am 06.02.2026 um 20:50 Uhr mit seinem Pedelec in der Winzinger Straße in 67433 Neustadt/W. einer Kontrolle unterzogen wurde. Bei dem Mann konnte eine leicht verwaschene Aussprache, sowie Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab letztlich einen Wert von 1,68 Promille. Hierzu gab dieser an, dass er circa fünf Bier über den Tag konsumiert habe. Das Pedelec wurde letztendlich einer Bekannten übergeben und dem 43-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Auf diesen kommt nun ein Strafverfahren zu. Ferner wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.

