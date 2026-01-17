Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Versuchter Einbruch in Kindergarten
Nordhorn (ots)
In der Zeit von Donnerstag, 15.01.2026, 20:00 Uhr, bis Freitag, 16.01.2026, 07:00 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in einen Kindergarten an der Straße Lehmkamp in Nordhorn. Bislang unbekannte Täter versuchten über zwei unterschiedliche Eingänge in das Gebäude einzudringen. Ein Eindringen in den Kindergarten gelang jedoch nicht. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich Lehmkamp gemacht haben, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.
