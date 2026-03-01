PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt - Falschfahrerin auf der B28

Willstätt (ots)

Am Samstagabend gegen 21.30 Uhr befuhr eine 50-jährige Mercedes-Fahrerin die B28 zwischen Neumühl und Willstätt auf der falschen Fahrbahnseite. Mehrere in Richtung Kehl fahrende Verkehrsteilnehmer wurden hierbei gefährdet und mussten dem entgegenkommenden Auto ausweichen. Auf Höhe Willstätt wendete die Mercedes-Fahrerin wieder und setzte ihre Fahrt in der richtigen Fahrtrichtung fort. Sie konnte von den hinzugerufenen Streifen des Polizeireviers Kehl kurz darauf angehalten und kontrolliert werden. Als Ursache für die Geisterfahrt nannte sie, dass ihr Navigationsgerät sie falsch gelotst habe. Die Fahrzeuglenkerin erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Zeugen, die durch die Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Telefon 07851 893-0 mit den Beamten des Polizeireviers Kehl in Verbindung zu setzen.

/bab

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 28.02.2026 – 08:16

    POL-OG: Gaggenau - Fußgängerin schwer verletzt

    Gaggenau (ots) - Zu einem Unfall zwischen einer Fußgängerin und einem Auto kam es am Freitag in Gaggenau. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 27-jährige Golf-Fahrerin gegen 14 Uhr die Schulstraße und stieß mit einer 71-jährigen Fußgängerin zusammen, welche kurz vor der Einmündung zur Konrad-Adenauer-Straße die Fahrbahn überqueren wollte. Die Seniorin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste vom ...

    mehr
  • 28.02.2026 – 05:40

    POL-OG: Baden-Baden - Wohnungsbrand mit verletzter Person

    Baden-Baden (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden die Berufsfeuerwehr Baden-Baden mit weiteren Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei gegen 04:11 Uhr zu einem Gebäudebrand in der Karlsruher Straße alarmiert. Aus bislang unbekannten Gründen geriet eine Wohnung im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhaus in Brand. Der ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 16:33

    POL-OG: Offenburg - Erfolgreiche Fahndung - Nachtragsmeldung -

    Offenburg (ots) - Nach dem mutmaßlich räuberischen Diebstahl am Freitagvormittag im Bereich des Marktplatzes sind die Ermittler neben dem als Zeugen gesuchten Autofahrer zudem auf der Suche nach einer weiteren wichtigen Zeugin. Die Frau habe den Paketauslieferer angesprochen und ihn darauf aufmerksam gemacht, dass zwei Männer Pakete aus seinem Auslieferungsfahrzeug herausnehmen würden. Sie hätte von den verdächtigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren