Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt - Falschfahrerin auf der B28

Willstätt (ots)

Am Samstagabend gegen 21.30 Uhr befuhr eine 50-jährige Mercedes-Fahrerin die B28 zwischen Neumühl und Willstätt auf der falschen Fahrbahnseite. Mehrere in Richtung Kehl fahrende Verkehrsteilnehmer wurden hierbei gefährdet und mussten dem entgegenkommenden Auto ausweichen. Auf Höhe Willstätt wendete die Mercedes-Fahrerin wieder und setzte ihre Fahrt in der richtigen Fahrtrichtung fort. Sie konnte von den hinzugerufenen Streifen des Polizeireviers Kehl kurz darauf angehalten und kontrolliert werden. Als Ursache für die Geisterfahrt nannte sie, dass ihr Navigationsgerät sie falsch gelotst habe. Die Fahrzeuglenkerin erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Zeugen, die durch die Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Telefon 07851 893-0 mit den Beamten des Polizeireviers Kehl in Verbindung zu setzen.

/bab

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell