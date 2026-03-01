Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier, BAB 5 - Ausgebrannt

Ottersweier (ots)

In der Nacht zum Sonntag brannte auf der A5 Höhe Ottersweier ein Fahrzeug vollständig aus. Ein 53 Jahre alter Mann war mit seinem Land Rover zwischen den Anschlussstellen Bühl und Achern unterwegs, als sein Fahrzeug plötzlich in Flammen aufging. Ihm gelang es noch das Fahrzeug auf dem Standstreifen abzustellen und sich unverletzt in Sicherheit zu bringen. Während der Löscharbeiten durch die Feuerwehr musste die Fahrbahn kurzzeitig voll gesperrt werden. Für die anschließenden Reinigungs- und Bergungsarbeiten waren der Standstreifen und der rechte Fahrstreifen bis gegen 03:15 Uhr gesperrt. Brandursächlich dürfte nach bisherigen Erkenntnissen ein technischer Defekt gewesen sein. Der ausgebrannte Land Rover wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 40.000 Euro.

