Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugensuche nach räuberischem Diebstahl

Gangelt-Birgden (ots)

In einem REWE-Markt kam es am 12. November (Mittwoch) um kurz nach 15 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl. Nachdem drei männliche Täter mit ihrem Diebesgut den Laden verlassen wollten, wurden sie von einem Zeugen gestellt. Hierbei kam es unter anderem zu einem Handgemenge um die gestohlenen Waren. Den unbekannten Männern gelang schließlich mit einem Teil ihrer Beute die Flucht in einem weißen Sprinter mit Solinger Kennzeichen (SG-) in Fahrtrichtung Festplatz. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis .

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell