Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Landwirtschaftliches Gespann streift Pkw beim Abbiegevorgang
Zeugensuche

Geilenkirchen-Süggerath (ots)

Eine 33 Jahre alte Geilenkirchenerin war am Mittwochabend (12. November) mit ihrem Auto gegen 18.20 Uhr auf der Straße Am Mühlenkamp in Fahrtrichtung L 42 unterwegs und musste im Einmündungsbereich der L 42 verkehrsbedingt halten. Zur gleichen Zeit bog ein landwirtschaftliches Fahrzeug mit einem angehängten Flug oder Spritzanlage von der L 42 aus Richtung Geilenkirchen kommend nach rechts in Richtung Süggerath ab. Hierbei touchierte das angehängte Arbeitsgerät den Wagen der Frau. Das landwirtschaftliche Gespann fuhr weiter in die Ortschaft. Dort verlor die Autofahrerin das Gefährt aus den Augen. Die Polizei sucht nun zur Klärung des Unfalls den Fahrer oder die Fahrerin des Gespanns. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis .

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

