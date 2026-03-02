PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Sachbeschädigungen an Pkw - Zeugen gesucht

Gaggenau (ots)

In der vergangenen Woche kam es am Dienstag sowie am Freitag zu Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen auf einem öffentlichen Parkplatz in der Wißstraße. Der Parkplatz befinde sich gegenüber einem dort ansässigen Restaurant. Nach bisherigen Erkenntnissen hätten sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mit einem spitzen Gegenstand an den abgestellten Pkw zu schaffen gemacht und diese beschädigt. Der Tatzeitraum erstrecke sich nach Angaben der Geschädigten am Dienstag, 24.02.2026, von 21 Uhr bis Mittwochmorgen, 9 Uhr. Am Freitag soll sich die Tat zwischen 8 Uhr und 13:45 Uhr ereignet haben. Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben könnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07225 9887-0 mit dem Polizeirevier Gaggenau in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

