Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bischweier - Versuchter Einbruch

Bischweier (ots)

Bislang Unbekannte haben im Verlauf des Wochenendes versucht, in ein Haus in der Kirschenallee einzubrechen. Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten Einbrecher zwischen Samstag, 15:30 Uhr, und Sonntag, 13:00 Uhr, die Haustür des Anwesens gewaltsam zu öffnen, scheiterten jedoch bei dem Versuch, in das Gebäude einzudringen.

/sk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

