POL-OG: Bischweier - Versuchter Einbruch
Bischweier (ots)
Bislang Unbekannte haben im Verlauf des Wochenendes versucht, in ein Haus in der Kirschenallee einzubrechen. Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten Einbrecher zwischen Samstag, 15:30 Uhr, und Sonntag, 13:00 Uhr, die Haustür des Anwesens gewaltsam zu öffnen, scheiterten jedoch bei dem Versuch, in das Gebäude einzudringen.
