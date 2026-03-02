Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Gebäudebrand

Rastatt (ots)

Ein Gebäudebrand in der Lyzeumstraße hat am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr einen größeren Feuerwehr- und Polizeieinsatz ausgelöst. Durch den Brand war das Treppenhaus so stark verraucht, dass es insgesamt vier erwachsenen Bewohnern und einem Kleinkind zunächst nicht möglich war, ihre Wohnung zu verlassen. Nach dem Eintreffen der Feuerwehr Rastatt konnten zwei der Bewohner über einen Balkon im ersten Obergeschoss mit Hilfe einer Drehleiter gerettet werden. Zwei weitere Bewohner und das Kind konnten ihre Wohnung über ein aktuell am Gebäude angebrachtes Gerüst verlassen. Außerdem wurde ein Hund aus einer Dachgeschosswohnung befreit. Nach momentanem Stand der Ermittlungen könnte es sich bei der Brandursache um einen technischen Defekt einer Waschmaschine im Keller handeln. Diese stand bei Betreten des Gebäudes durch die Einsatzkräfte in Brand. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden vom Polizeirevier Rastatt geführt. Das Gebäude ist laut Feuerwehr derzeit unbewohnbar. Alle Bewohner des Hauses kamen eigenständig anderweitig unter. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird aktuell auf circa 60.000 Euro geschätzt.

/mk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell