PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Gebäudebrand

Rastatt (ots)

Ein Gebäudebrand in der Lyzeumstraße hat am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr einen größeren Feuerwehr- und Polizeieinsatz ausgelöst. Durch den Brand war das Treppenhaus so stark verraucht, dass es insgesamt vier erwachsenen Bewohnern und einem Kleinkind zunächst nicht möglich war, ihre Wohnung zu verlassen. Nach dem Eintreffen der Feuerwehr Rastatt konnten zwei der Bewohner über einen Balkon im ersten Obergeschoss mit Hilfe einer Drehleiter gerettet werden. Zwei weitere Bewohner und das Kind konnten ihre Wohnung über ein aktuell am Gebäude angebrachtes Gerüst verlassen. Außerdem wurde ein Hund aus einer Dachgeschosswohnung befreit. Nach momentanem Stand der Ermittlungen könnte es sich bei der Brandursache um einen technischen Defekt einer Waschmaschine im Keller handeln. Diese stand bei Betreten des Gebäudes durch die Einsatzkräfte in Brand. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden vom Polizeirevier Rastatt geführt. Das Gebäude ist laut Feuerwehr derzeit unbewohnbar. Alle Bewohner des Hauses kamen eigenständig anderweitig unter. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird aktuell auf circa 60.000 Euro geschätzt.

/mk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 10:15

    POL-OG: Oberkirch - Kabel von Firmengelände gestohlen

    Oberkirch (ots) - Nach einem Einbruch auf ein Firmengelände in der Hauptstraße haben die Beamten des Polizeipostens Oberkirch die weiteren Ermittlungen übernommen. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich im Zeitraum von Freitagabend, 18 Uhr, und Sonntagmorgen, 9:30 Uhr, gewaltsam Zugang zum Gelände. Er soll den Zaun beschädigt und Kabel aus einem Container für Kabelschrott gestohlen haben. Was genau ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 09:50

    POL-OG: Gaggenau - Sachbeschädigungen an Pkw - Zeugen gesucht

    Gaggenau (ots) - In der vergangenen Woche kam es am Dienstag sowie am Freitag zu Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen auf einem öffentlichen Parkplatz in der Wißstraße. Der Parkplatz befinde sich gegenüber einem dort ansässigen Restaurant. Nach bisherigen Erkenntnissen hätten sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mit einem spitzen Gegenstand an ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 09:47

    POL-OG: Bischweier - Versuchter Einbruch

    Bischweier (ots) - Bislang Unbekannte haben im Verlauf des Wochenendes versucht, in ein Haus in der Kirschenallee einzubrechen. Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten Einbrecher zwischen Samstag, 15:30 Uhr, und Sonntag, 13:00 Uhr, die Haustür des Anwesens gewaltsam zu öffnen, scheiterten jedoch bei dem Versuch, in das Gebäude einzudringen. /sk Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781/21-1211 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren