PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Goldscheuer - Einbruch in Tankstelle

Kehl, Goldscheuer (ots)

Bislang Unbekannte haben sich in der Nacht von Sonntag auf Montag gewaltsam Zutritt in eine Tankstelle in der Römerstraße verschafft. Gegen 3:15 Uhr schlugen die mutmaßlichen Diebe die Fensterscheibe der Eingangstüre ein und entwendeten ersten Erkenntnissen zufolge anschließend Zigaretten und diverse andere Waren. Der Höhe des dadurch entstandenen Schadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Nach einer Spurensicherung durch Kriminaltechniker vor Ort, haben deren Kollegen des Polizeireviers Kehl nun die Ermittlungen aufgenommen.

/mk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 10:47

    POL-OG: Kehl, Goldscheuer - Einbruch in Tankstelle

    Kehl, Goldscheuer (ots) - Bislang Unbekannte haben sich in der Nacht von Sonntag auf Montag gewaltsam Zutritt in eine Tankstelle in der Römerstraße verschafft. Gegen 3:15 Uhr schlugen die mutmaßlichen Diebe die Fensterscheibe der Eingangstüre ein und entwendeten ersten Erkenntnissen zufolge anschließend Zigaretten und diverse andere Waren. Der Höhe des dadurch entstandenen Schadens kann derzeit noch nicht genau ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 10:25

    POL-OG: Rastatt - Gebäudebrand

    Rastatt (ots) - Ein Gebäudebrand in der Lyzeumstraße hat am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr einen größeren Feuerwehr- und Polizeieinsatz ausgelöst. Durch den Brand war das Treppenhaus so stark verraucht, dass es insgesamt vier erwachsenen Bewohnern und einem Kleinkind zunächst nicht möglich war, ihre Wohnung zu verlassen. Nach dem Eintreffen der Feuerwehr Rastatt konnten zwei der Bewohner über einen Balkon im ersten Obergeschoss mit Hilfe einer Drehleiter gerettet ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 10:15

    POL-OG: Oberkirch - Kabel von Firmengelände gestohlen

    Oberkirch (ots) - Nach einem Einbruch auf ein Firmengelände in der Hauptstraße haben die Beamten des Polizeipostens Oberkirch die weiteren Ermittlungen übernommen. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich im Zeitraum von Freitagabend, 18 Uhr, und Sonntagmorgen, 9:30 Uhr, gewaltsam Zugang zum Gelände. Er soll den Zaun beschädigt und Kabel aus einem Container für Kabelschrott gestohlen haben. Was genau ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren