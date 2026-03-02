Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Alkoholfahrt

Iffezheim (ots)

Ein 47-jähriger PKW-Fahrer befuhr am Sonntagnachmittag die Hauptstraße in Iffezheim in alkoholisiertem Zustand. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Verkehrszeichen, die aus der Verankerung gerissen wurden. Nach derzeitigem Stand liegt der entstandene Sachschaden bei etwa 10.000 Euro. Der Führerschein wurde durch die Beamten des Polizeirevier Rastatt beschlagnahmt. Der Fahrer muss sich neben der Schadensregulierung einer Strafanzeige der Staatsanwaltschaft stellen. /ml

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell