PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigshafen (ots)

Am Montag, dem 05.01.2026, kam es zwischen 12 Uhr und 23 Uhr zu einem Einbruch in der Uhlandstraße (nahe Einmündung Ostringplatz). Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den oder die Täter geben? Sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der E-Mail-Adresse piludwigshafen2@polizei.rlp.de oder unter 0621/963-24250 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Junga, PK'in
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 15:59

    POL-PPRP: Einbrüche in zwei Kellerabteilen - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - In der Zeit zwischen Sonntag, dem 04.01.2026, und Montag, dem 05.01.2026, brachen unbekannte Täter in Kellerabteile im Stadtteil Friesenheim/Nord ein. In der Geibelstraße entwendeten die Täter zwischen Sonntagabend, dem 04.01.2026, etwa 21:30 Uhr, und Montagmorgen, dem 05.01.2026, etwa 9:30 Uhr, diverse Lebens- und Haushaltsmittel sowie ein Fahrrad. Das an der Kellertür angebrachte ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 15:23

    POL-PPRP: 13-Jähriger vermisst

    Ludwigshafen (ots) - Seit Montag, 05.01.2026, wird ein in Ludwigshafen wohnender 13-Jähriger vermisst. Er verließ am Montag gegen 11:00 Uhr seine Wohnanschrift. Zuletzt wurde der Vermisste in der Schlesier Straße gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte der Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Auch wenn uns keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr vorliegen, gelten für vermisste Kinder besonders ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 15:14

    POL-PPRP: Sechs Verkehrsunfälle aufgrund Schnee- und Eisglätte im Ludwigshafener Stadtgebiet

    Ludwigshafen (ots) - Zwischen Montagmorgen (05.01.2026) und Dienstagmorgen (06.01.2026) kam es aufgrund Eis- und Schneeglätte sowie zusätzlichem Schneefall in der Nacht zu insgesamt sechs Verkehrsunfällen im Ludwigshafener Stadtgebiet, insbesondere im Stadtteil Pfingstweide. Hierbei wurden keine Personen verletzt. Die glatte Fahrbahn sorgte jedoch für Sachschaden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren