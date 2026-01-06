Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigshafen (ots)

Am Montag, dem 05.01.2026, kam es zwischen 12 Uhr und 23 Uhr zu einem Einbruch in der Uhlandstraße (nahe Einmündung Ostringplatz). Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den oder die Täter geben? Sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der E-Mail-Adresse piludwigshafen2@polizei.rlp.de oder unter 0621/963-24250 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell