Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Rauchentwicklung -Nachtragsmeldung-

Rastatt (ots)

Nach dem Brandausbruch am Montagvormittag im Untergeschoss eines Zweifamilienhauses im Fliederweg gehen die Ermittler des Polizeireviers Rastatt nach wie vor von einem technischen Defekt, mutmaßlich an einem Kühlschrank aus. Obwohl die Einsatzkräfte der Feuerwehr nach Ablöschen des Brandes das Gebäude durchgelüftet haben, ist das Haus aktuell nicht bewohnbar. Die Bewohner haben sich selbständig um ihre weitere Unterbringung gekümmert. Nach aktuellen Feststellungen wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 25.000 Euro.

/wo

Pressemitteilung vom 02.03.2026, 12:06 Uhr

Rastatt - Rauchentwicklung

Kräfte der Feuerwehr und der Polizei sind seit Montagvormittag (11:30 Uhr) nach einer starken Rauchentwicklung in einem Zweifamilienhaus im Fliederweg im Einsatz. Derzeit liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse über die Entstehung vor. Möglicherweise ist die Ursache in einem technischen Defekt eines Elektrogerätes zu suchen. Der Fliederweg ist momentan zwischen dem Asternweg und der Gartenstraße. Derzeit liegen keine Erkenntnisse über möglicherweise verletzte Personen vor.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell