POL-HG: +++ Verkehrsunfälle mit Personenschäden und Unfallfluchten +++ Versuchte Einbrüche in Wohnhaus und Gewerbe +++ Trickbetrüger dringen in Wohnung ein +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Verkehrsunfall mit Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort i.V.m Trunkenheit im Straßenverkehr

Unfallort: Elisabethenstraße, Ecke Kasernenstraße, 61348 Bad Homburg Unfallzeit: Freitag, 27.02.2026, 19:39 Uhr

Unfallhergang: Eine 50-jährige Fahrradfahrerin befuhr die Kasernenstraße aus Richtung Kaiser-Friedrich-Promenade kommt, in Fahrtrichtung Haingasse. Ein 37-jähriger Fahrer eines Pkw, Hersteller Volkwagen, befuhr die Kasernenstraße und beabsichtigte in die Elisabethenstraße einzubiegen. Hierbei übersah der Pkw- Fahrer die Fahrradfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die Fahrradfahrerin kam zu Fall und verletzte sich leicht. Der Fahrer des Pkw entfernte sich jedoch unvermittelt vom Unfallort ohne sich um die Verletzte und den Schaden zu kümmern. Es lagen jedoch Hinweise auf den Flüchtigen vor, sodass die verständigte Polizei den Verursacher an dessen Wohnanschrift stellen konnte. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Eine Blutentnahme wurde bei dem Fahrer durchgeführt. Dessen Führerschein wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung, Fahrerflucht und Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet. Der entstandene Sachschaden wird auf 1500EUR geschätzt.

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Unfallort: Prof.-Wagner-Straße Kreisverkehr Am Viadukt, 61381 Friedrichsdorf Unfallzeit: Sonntag, 01.03.2026, 00:37 Uhr Unfallhergang: Der unbekannte Fahrer eine Pkw, Hersteller VW, befuhr an der genannten Örtlichkeit verkehrswidrig entgegengesetzt der Fahrtrichtung in den Kreisverkehr ein und beabsichtigte mutmaßlich diesen in Richtung der Straße am Viadukt zu verlassen. Hierbei kam dem Fahrer ein 17-jähriger Fahrradfahrer entgegen. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander. Durch den Zusammenstoß stürzte der Fahrradfahrer und verletzte sich dabei. Am Fahrrad entstand zudem Sachschaden. Der Pkw entfernte sich nach dem Unfall vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Verkehrsunfalles haben sich jedoch bei der verständigten Polizei gemeldet und Hinweise auf den Verursacher gegeben. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Der Sachschaden wird derzeit auf 700EUR geschätzt.

Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Tatort: Am Nussgrund, 61352 Bad Homburg

Tatzeit: Samstag, 28.02.2026, 03:24 Uhr Tathergang: Der oder die unbekannten Täter näherten sich aus bislang unbekannter Richtung dem Einfamilienhaus an und begab sich zur Haustür. Anschließend wurde versucht mit einem unbekannten Hebelwerkzeug die Tür aufzubrechen, um sich so Zutritt zu verschaffen. Die misslang jedoch. Der oder die Täter entfernten sich anschließend unverrichteter Dinge in unbekannte Richtung. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000EUR. Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten sich direkt mit der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer 06172/120-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Altkönigstraße, Kronberg im Taunus

Freitag, 27.02.2026, 19:00 Uhr - Samstag, 28.02.2026, 11:00 Uhr Eine 47-jährige Kronbergerin parkte ihren grauen Opel Zafira im genannten Zeitraum auf einem Parkstreifen in der Altkönigstraße in Kronberg. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug den Pkw der Geschädigten. Im Anschluss fuhr der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, davon. Der am Opel entstandene Schaden wird auf ca. 2.500 EUR geschätzt. Wer sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben kann wird gebeten sich mit der Polizeistation in Königstein unter der Rufnummer 06174/92660 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Schmiedeberger Straße, Kronberg im Taunus Freitag, 27.02.2026, 20:30 Uhr - Samstag, 28.02.2026, 09:15 Uhr Als eine 48-jährige Kronbergerin am Samstagmorgen zu ihrem geparkten VW Tiguan kommt, bemerkt sie einen frischen Unfallschaden am hinteren Kotflügel. Vermutlich beim Rangieren stieß ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen das Fahrzeug und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 4.500 EUR geschätzt. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizeistation Königstein unter 06174/92660.

Trickdiebstahl

61440 Oberursel (Taunus), Bommersheimer Straße Freitag 27.02.2026, 12:00 Uhr Am Freitag wurde gegen 12:00 Uhr durch einen unbekannten Täter mittels eines Vorwands die Wohnung der 83-jährige Geschädigten betreten. Die Geschädigte wurde in die Küche gelockt. In diesem Zusammenhang betraten ebenfalls drei weitere unbekannte Täter die Wohnung. Diese begannen in der Wohnung Schubladen zu durchsuchen. Als die Geschädigte dies mitbekam und auf sich aufmerksam machte, entfernten sich die unbekannten Täter ohne Diebesgut von der Örtlichkeit. Hinweise werden von der Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer 06171-62400 entgegengenommen. Versuchter Einbruch in Gewerbe

61449 Steinbach (Taunus), Bahnstraße

Sonntag, 01.03.2026, 07:41 Uhr Am Sonntagmorgen um 07:41 Uhr versuchte ein unbekannter Täter über das Kellerfenster in das Objekt einzudringen. Es blieb bei dem Versuch das Fenster aufzuhebeln. Hinweise werden von der Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer 06171-62400 entgegengenommen. Verkehrsunfall mit Personenschaden 61449 Steinbach (Taunus), Industriestraße Freitag, 27.02.2026, 19:37 Uhr Bei einem Verkehrsunfall in der Industriestraße kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW (Ford Mondeo) und einem Fußgänger. Der 84-jährige Fahrzeugführer war alkoholisiert. Der Fußgänger überquerte die Straße über den Fußgängerüberweg. Der Fußgänger wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt, konnte nach Erstversorgung mittels Rettungswagen vor Ort verbleiben.

Trunkenheitsfahrt

61449 Steinbach (Taunus), Eschborner Straße Sonntag, 01.03.2026, 02:14 Uhr Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde durch die Polizei ein Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Fahrzeugführer war mit seinem PKW unterwegs. Im Rahmen der Fahrzeugkontrolle torkelte der Mann und war nicht in der Lage einen Atemalkoholtest durchzuführen. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen und für sein Handeln verantworten.

