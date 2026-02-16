PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Werl-Aspe. Einbruch in Einfamilienhaus - PlayStation 5 entwendet.

Lippe (ots)

Am Freitagabend (13.02.2026) nutzten Einbrecher die kurze Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses im Mohnblumenweg. Zwischen 21:05 Uhr und 21:30 Uhr zerstörten die Täter ein Glaselement einer Tür und gelangten so ins Innere. Dort entwendeten sie eine Spielkonsole (PlayStation 5). Die Polizei bittet Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, sich unter 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

