PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Mehrere Einbrüche +++ Fahranfänger unter Drogeneinfluss unterwegs +++ Tasche nach Ablenkung aus Fahrzeug entwendet +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch in Wohnung,

Bad Homburg, Lindenweg,

Donnerstag, den 26.02.2026, 19:00 Uhr

(wö) Am Donnerstag wurde gegen 19:00 Uhr in Bad Homburg im Lindenweg in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster im Hochparterre auf und gelangten so in das Schlafzimmer. Dieses wurde durchsucht und es wurde Schmuck erbeutet. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Hinweise werden von der Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172-1200 entgegengenommen.

2. Über Balkon in Wohnung eingebrochen,

Oberursel, Körnerstraße,

Donnerstag, den 26.02.2026, 17:00 Uhr bis 19:50 Uhr

(wö) In der Körnerstraße in Oberursel wurde am Donnerstag zwischen 17:00 Uhr und 19:50 Uhr in eine Wohnung im Erdgeschoß eingebrochen. Unbekannte Täter machten sich an der Balkontür zu schaffen. Diese wurde, nach dem erfolglosen Versuch diese aufzuhebeln, eingeschlagen. In der Wohnung konnten Uhren und Schmuck erbeutet werden. Hinweise werden von der Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer 06171-62400 entgegengenommen.

3. Einbruch in Einfamilienhaus,

Weilrod-Riedelbach, Am Sommerberg,

Donnerstag, den 26.02.2026, 15:15 Uhr bis 20:30 Uhr

(wö) Ziel eines Einbruchs war Donnerstag zwischen 15:15 Uhr und 20:30 Uhr ein Einfamilienhaus in Riedelbach in der Straße "Am Sommerberg". Der oder die unbekannten Täter machten sich an einer Terrassentür und zwei Fenstern zu schaffen, um letztendlich in das Haus zu gelangen. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und hatten wenig Glück. Das Haus wurde ohne Diebesgut verlassen. Durch die vielen Versuche in das Gebäude reinzukommen, entstand erheblicher Sachschaden. Hinweise werden von der Polizeistation Usingen unter der Telefonnummer 06081-92080 entgegengenommen.

4. Unter Drogeneinfluss Auto gefahren,

Oberursel, Eichenwäldchenweg,

Donnerstag, den 26.02.2026, 11:40 Uhr

(wö) Am Donnerstagvormittag wurde durch die Polizei in Oberursel ein 19-jähriger Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Fahrzeugführer war mit auffälliger Fahrweise mit seinem Dacia unterwegs. Die Polizeibeamten stellten bei der Fahrzeugkontrolle fest, dass die Fahrweise vermutlich auf der Einnahme von Drogen zurückzuführen war. Der junge Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen und für sein Handeln verantworten.

5. Tasche nach Ablenkung aus Fahrzeug entwendet,

Bad Homburg, Förster-Lotz-Weg,

Donnerstag, den 26.02.2026, 18:34 Uhr

(wö) Am Donnerstag kam es in Bad Homburg, in dem Förster-Lotz-Weg, zu einem Trickdiebstahl. Eine ältere Fahrzeugführerin saß in ihrem Auto als die Beifahrertür von einer ca 20-30 Jahre alte Frau geöffnet wurde. Diese bat darum, dass ihr Geld gewechselt wird. Als die ältere Dame mit dem Geldwechseln abgelenkt war, schnappte sich die jüngere Frau die auf dem Beifahrersitz abgelegte Tasche und suchte das Weite. Neben dem Alter ist lediglich bekannt, dass die Täterin dunkle kurze Haare hatte und gebrochenes Deutsch gesprochen hat. Verdächtige Beobachtungen und Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter 06172-1200 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell