PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus +++ Mann mit Schwert unterwegs +++ Auto auf Grundstück beschädigt +++ Streitigkeiten beim Parken eskalieren +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus,

Friedrichsdorf Dillingen, Friedrich-Ebert-Siedlung,

Montag, den 23.02.2026, 18:53 Uhr

(wö) Am Montagabend wurde in Friedrichsdorf Dillingen, in der Friedrich-Ebert-Siedlung, versucht in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Um kurz vor 19:00 Uhr wurde an der Tür geklingelt. Die Hausbewohnerin öffnete, konnte aber niemanden antreffen. Daraufhin begab sie sich wieder zurück in den Wohnbereich. Dort konnte sie feststellen, dass man versucht hatte ihre Terrassentür aufzuhebeln. Die Täter wurden offensichtlich durch die Anwesenheit der Bewohnerin verschreckt, ließen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt. Hinweise und verdächtige Beobachtungen werden von der Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172-1200 entgegengenommen.

2. Zeugen nach Bedrohung gesucht,

Bad Homburg Kirdorf, Kirdorfer Straße,

Montag, 23.02.2026, 22:45 Uhr

(wö) Nach einer Bedrohung in Kirdorf sucht die Polizei Zeugen. Am Montagabend um kurz vor 23:00 Uhr befand sich ein Spaziergänger in der Kirdorfer Straße in Bad Homburg-Kirdorf. Dort begegnete er einer männlichen Person. Der Mann hatte einen Gegenstand, ähnlich eines Schwertes, in der Hand. Nach kurzer Ansprache durch den Spaziergänger, bedrohte der Mann mit dem Gegenstand in der Hand diesen kurz verbal und verschwand daraufhin in unbekannte Richtung. Der Mann konnte trotz umgehend eingeleiteter Fahndung mit mehreren Streifenwagen nicht angetroffen werden. Der unbekannte Mann soll ca. 50 Jahre alt und 1,78 m groß gewesen sein und hatte kurze Haare. Hinweise und verdächtige Beobachtungen werden von der Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172-1200 entgegengenommen.

3. Auto auf Privatgrundstück beschädigt,

Usingen, Fritz-Born-Straße,

Sonntag, den 22.02.2026, 00:10 Uhr

(wö) In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in Usingen, in der Fritz-Born-Straße, ein Fahrzeug beschädigt. Der oder die unbekannten Täter begaben sich gegen 00:10 Uhr auf ein umfriedetes Privatgrundstück. Dort wurde ein Alfa Romeo auf der Beifahrerseite durch mutwillig herbeigeführte Kratzer beschädigt. Zusätzlich wurde, vermutlich durch einen Schlag, das Dach des Fahrzeuges beschädigt. Es entstand Sachschaden im unteren 4-stelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Hinweise und verdächtige Beobachtungen werden von der Polizeistation Usingen unter der Telefonnummer 06081-92080 entgegengenommen.

4. Streitigkeiten beim Parken eskalieren,

Bad Homburg, Gartenfeldstraße,

Montag, den 23.02.2026, 17:40 Uhr

(wö) Der Streit zwischen zwei Autofahrern endete am Montag in einer Bedrohung. Am Montagabend, um 17:40 Uhr, wurde in Bad Homburg ein Autofahrer mehrfach von dem Fahrzeugführer, eines schwarzen Audi A5 mit Bad Homburger Kennzeichen, beleidigt und verbal bedroht. Die beiden Kontrahenten trafen in der Gartenfeldstraße aufeinander. Hintergrund der Auseinandersetzung waren wohl Streitigkeiten um eine Parksituation. Bei dem Fahrer des Audis soll es sich um einen ca 30-jährigen, 1.85 m großen sportlichen Mann mit schwarzen Haaren gehandelt haben. Bekleidet war dieser mit einer Jeansjacke, einer hellen Hose und Sportschuhen. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172-1200 zu melden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell