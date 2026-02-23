PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Mehrere Einbrüche +++ Hauswand durch Farbe und Eier beschädigt +++ Randalierer unterwegs +++ Versuchter bandenmäßiger Warenbetrug endet mit vier Festnahmen +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Durch Fenster in Wohnung eingebrochen

Bad Homburg, Kaiser-Friedrich-Promenade,

Samstag, den 21.02.2026, 19:15 Uhr bis Sonntag, den 22.02.2026, 12:35 Uhr

(wö) In Bad Homburg kam es zwischen Samstagabend und Sonntagmittag es zu einem Einbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Kaiser-Friedrich-Promenade. Unbekannte Täter hebelten an einer Wohnung im 1. OG ein rückwärtig gelegenes Fenster auf und drangen in die Wohnung ein. Sämtliche Räumlichkeiten wurden durchsucht. Ob etwas entwendet wurde ist noch nicht abschließend geklärt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeistation in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172-1200 in Verbindung zu setzen.

2. Einfamilienhaus von Einbrechern aufgesucht

Schmitten im Taunus, Arnoldshain, Hegewiese,

Dienstag, den 17.02.2026, 09:30 Uhr bis Samstag, den 21.02.2026, 15:30 Uhr

(wö) In Schmitten im Taunus wurde zwischen Dienstagmorgen und Samstagnachmittag in der Straße Hegewiese in ein Wohnhaus eingebrochen. In diesem Fall wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen und durch dieses dann das Haus betreten. Trotz intensiver Suche der Täter konnten keine Wertgegenstände aufgefunden werden und sie verließen mit leeren Händen den Tatort. Hinweise werden bei der Polizeistation Usingen telefonisch unter 06081-92080 entgegengenommen.

3. In Keller in Einfamilienhaus eingebrochen

Königstein im Taunus, Stresemannstraße,

Samstag, den 21.02.2026, 13:30 Uhr bis 21:04 Uhr

(wö) In Königstein in der Stresemannstraße verschafften sich unbekannte Täter zwischen Samstagmittag und Samstagabend durch ein Kellerfenster eines Einfamilienhauses gewaltsam Zutritt. Der Keller wurde durchwühlt und die Täter verließen das Objekt ohne Beute. Hinweise werden bei der Polizeistation Königstein telefonisch unter 06174-92660 entgegengenommen.

4. Terrassentür hält Einbrechern stand

Wehrheim, Lahnstraße,

Donnerstag, den 19.02.2026, 05:00 Uhr bis Sonntag, den 22.02.2026, 21:10 Uhr

(wö) In Wehrheim in der Lahnstraße wurde zwischen Donnerstagmorgen und Sonntagabend versucht, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Die angegangene Terrassentür hielt dem Versuch, diese gewaltsam zu öffnen, stand. Hinweise werden bei der Polizeistation Usingen telefonisch unter 06081-92080 entgegengenommen.

5. Haustür bei Einbruchsversuch beschädigt

Usingen, Eschbach, Im Kleinen Seifen,

Freitag, den 20.02.2026, 19:00 Uhr bis Sonntag, den 22.02.2026, 08:30 Uhr

(wö) In Usingen, in der Straße "Im Kleinen Seifen", versuchten Einbrecher zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen ihr Glück. Der Versuch, die Haustür des Einfamilienhauses gewaltsam aufzuhebeln, scheiterte. Hinweise werden bei der Polizeistation Usingen telefonisch unter 06081-92080 entgegengenommen.

6. Hauswand durch Farbe beschädigt

Oberursel, Stierstadt, Gartenstraße,

Freitag, den 20.02.2026, 19:00 Uhr bis Samstag, den 21.02.2026, 08:05 Uhr

(wö) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Oberursel Stierstadt die Fassade eines Mehrfamilienhauses in der Gartenstraße beschädigt. Der oder die unbekannten Täter bewarfen drei Seiten des Mehrfamilienhauses mit rohen und gekochten Eiern. Die Eier waren zum Teil mit roter und schwarzer Farbe gefüllt. Die Reinigung Fassade ist nur mit erheblichem Aufwand möglich. Die Kosten dafür liegen im vierstelligen Bereich. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer 06171-62400 in Verbindung zu setzen.

7. Randalierer unterwegs

Oberursel, Innenstadtbereich und Bahnhof,

Freitag, den 20.02.2026, 10:10 Uhr bis Samstag, den 21.02.2026, 16:10 Uhr

(wö) Von Freitagmorgen bis Samstagnachmittag hielt ein 20-jähriger Mann aus Oberursel die Beamten der Polizeistation Oberursel auf Trab. Der 20-jährige war am Freitagvormittag im Bereich der Weidengasse und Strackgasse unterwegs und beschädigte den Außenspiegel eines vorbeifahrenden Fahrzeuges. Weiterhin warf er einen Tisch in eine Schaufensterscheibe, wodurch diese leicht beschädigt wurde. Am Samstagnachmittag wurde im Bereich vom Bahnhof durch den Randalierer ein Fahrzeug durch einen Steinwurf beschädigt. Kurze Zeit später beschädigte dieser auch noch eine Schaufensterscheibe durch einen Steinwurf. Der Mann befand sich offensichtlich in einem Ausnahmezustand und wurde in eine Klinik verbracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

8. Versuchter bandenmäßiger Warenbetrug endet mit vier Festnahmen

Steinbach/Ts., Niederhöchstädter Straße,

Sonntag, den 22.02.2026, 14:15 Uhr

(wö) Am Sonntagmittag erhielt die Polizei Kenntnis, dass es zu einer Fahrzeugübergabe nach Fahrzeugkauf im Bereich Steinbach, Niederhöchstädter Straße, kommen soll. Über ein Autoportal im Internet wurde ein hochwertiges fiktives Fahrzeug vermeintlich günstig angeboten. Mehrere Interessenten meldeten sich beim Verkäufer. Mit diesem wurde als Treffpunkt Steinbach vereinbart. Offensichtliche Zweifel veranlassten einen Interessenten dazu, sich bei der Polizei zu melden. Im Bereich des Übergabeortes fiel einer aufmerksamen Streife der Polizeistation Bad Homburg ein Fahrzeug mit auswärtigem Kennzeichen auf. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges wurden vier Personen darin festgestellt. Ermittlungen ergaben, dass diese, das vermeintlich günstige Auto zum Verkauf angeboten hatten. Gegen Zahlung sollte dem Käufer der vermeintliche Standort mitgeteilt werden. Die vier Personen wurden festgenommen. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die Personen am Montagvormittag wieder entlassen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell