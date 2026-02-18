PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: + 13-Jährige aus Marburg vermisst - Polizei bittet um Mithilfe +

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: + 13-Jährige aus Marburg vermisst - Polizei bittet um Mithilfe +
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Giessen (ots)

Marburg: 13-Jährige aus Marburg vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Seit Freitag, 13.02.2026 wird die 13-jährige Selina Neda aus Marburg vermisst.

Selina ist circa 160 cm groß, hat eine kräftige Statur, lange braune Haar und braune Augen. Zur Bekleidung ist bislang nichts bekannt.

Zuletzt gesehen wurde Selina am Freitag (13.02.2026) in ihrer Wohngruppe in Marburg. In der Vergangenheit hielt sie sich öfter im Marburger Stadtgebiet, Friedberg und Frankfurt am Main auf.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizei in Marburg (Tel.: 06421 4060) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren