Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: + 13-Jährige aus Marburg vermisst - Polizei bittet um Mithilfe +

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Giessen (ots)

Marburg: 13-Jährige aus Marburg vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Seit Freitag, 13.02.2026 wird die 13-jährige Selina Neda aus Marburg vermisst.

Selina ist circa 160 cm groß, hat eine kräftige Statur, lange braune Haar und braune Augen. Zur Bekleidung ist bislang nichts bekannt.

Zuletzt gesehen wurde Selina am Freitag (13.02.2026) in ihrer Wohngruppe in Marburg. In der Vergangenheit hielt sie sich öfter im Marburger Stadtgebiet, Friedberg und Frankfurt am Main auf.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizei in Marburg (Tel.: 06421 4060) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell