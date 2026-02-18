Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: + 13-Jährige aus Marburg vermisst - Polizei bittet um Mithilfe +
Giessen (ots)
Marburg: 13-Jährige aus Marburg vermisst - Polizei bittet um Mithilfe
Seit Freitag, 13.02.2026 wird die 13-jährige Selina Neda aus Marburg vermisst.
Selina ist circa 160 cm groß, hat eine kräftige Statur, lange braune Haar und braune Augen. Zur Bekleidung ist bislang nichts bekannt.
Zuletzt gesehen wurde Selina am Freitag (13.02.2026) in ihrer Wohngruppe in Marburg. In der Vergangenheit hielt sie sich öfter im Marburger Stadtgebiet, Friedberg und Frankfurt am Main auf.
Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizei in Marburg (Tel.: 06421 4060) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Tobias Schwarz, Pressesprecher
