POL-HG: Täterfestnahme nach rechtsradikalen Schmierereien +++ Wohnungen von Einbrechern heimgesucht

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Täterfestnahme nach rechtsradikalen Schmierereien, Neu-Anspach, Donnerstag, 19.02.2026

(da)Am Donnerstagabend nahm die Polizei dank zweier Zeugen einen Mann fest, der im Verdacht steht, seit Monaten rechtsradikale und ausländerfeindliche Schmierereien in Neu-Anspach zu verbreiten.

Gegen 21.30 Uhr bemerkte eine Anwohnerin, wie ein Mann in der Kurt-Schuhmacher-Straße einen Briefkasten mit einem Hakenkreuz versah. Sie wählte umgehend den Notruf und informierte die Polizei. Streifen der Polizeistation Usingen fahndeten daraufhin nach der beschriebenen Person und konnten sie aufgrund eines Hinweises eines weiteren Zeugen unweit des Tatorts ausfindig machen. Bei dem Tatverdächtigen handelte sich um einen 38-jährigen Mann aus Neu-Anspach.

Er war bereits aufgrund einer Vielzahl ähnlicher Schmierereien in den letzten Wochen bzw. Monaten und damit verbundener intensiver Ermittlungsarbeit in den Fokus des polizeilichen Staatsschutzes geraten. Entsprechend wurde der 38-Jährige festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Im Rahmen der nun folgenden polizeilichen Maßnahmen durchsuchten die Einsatzkräfte auch seine Wohnung. Anschließend wurde er wieder entlassen. Gegen ihn wird nun in über 100 Fällen ermittelt.

2. Wohnung von Einbrechern heimgesucht,

Kronberg im Taunus, Fritz-Wucherer-Straße, 19.02.2026, 16:30 Uhr bis 22.45 Uhr

(pl)Am Donnerstag wurde eine Wohnung in der Fritz-Wucherer-Straße in Kronberg von Einbrechern heimgesucht. Die Täter kletterten zwischen 16:30 Uhr und 22:45 Uhr auf den Wohnungsbalkon und hebelten die dortige Tür auf. Anschließend drangen sie in die Räumlichkeiten ein, durchsuchten diese und ergriffen mit aufgefundenem Bargeld die Flucht. Mögliche Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

