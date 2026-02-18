PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Nach Streit Pfefferspraypistole eingesetzt +++ Wendemanöver auf Bundesstraße führt zu Verkehrsunfall +++ Fußgängerin auf Zebrastreifen angefahren

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Nach Streit Pfefferspraypistole eingesetzt, Friedrichsdorf, Seulberg, Industriestraße, Dienstag, 17.02.2026, 11.15 Uhr

(da)Am Dienstagvormittag hat ein Jugendlicher in Seulberg während eines Streits eine Pfefferspraypistole abgefeuert. Gegen 11.15 Uhr habe sich der Jugendliche im Alter von 17 Jahren mit einem Freund bei sich zu Hause getroffen. Im Hauseingang des Mehrfamilienhauses in der Industriestraße sei es jedoch zu einem Streit gekommen, bei dem der 17-Jährige eine Pfefferspraypistole gezückt und in das Gesicht seines Freundes geschossen habe. Der Getroffene flüchtete zunächst und wurde unweit des Tatorts von Zeugen betreut, die die Polizei und den Rettungsdienst riefen. Ein Rettungswagen versorgte den jungen Mann vor Ort. Eine Mitnahme in ein Krankenhaus war nicht vonnöten. Auch der 17-Jährige flüchtete zunächst vom Tatort, wurde aber kurze Zeit später von der Polizei gestellt und festgenommen. Für ihn ging es zunächst zur Polizeistation Bad Homburg. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

2. Wendemanöver auf Bundesstraße führt zu Verkehrsunfall, Bundesstraße 455 bei Oberursel, Dienstag, 18.02.2026, 12.50 Uhr

(da)Am Dienstagmittag führte ein Wendemanöver auf einer Bundesstraße bei Oberursel zu einem Verkehrsunfall. Gegen 12.50 Uhr kam es auf der B 455 kurz hinter der Bundesautobahn 661 in Fahrtrichtung Königstein bedingt durch eine Baustelle zu stockendem Verkehr. Ein 58 Jahre alter Skoda Fahrer nahm dies zum Anlass um sein Auto am Stauende zu wenden. Dabei unterschätzte er jedoch den entgegenkommenden Verkehr. Als er mit seinem Auto quer auf der Fahrbahn stand, kam eine 47-jährige Seat-Fahrerin aus Richtung Königstein und fuhr ihm in die Beifahrerseite. An beiden Autos entstand ein Schaden in Höhe von rund 18.000 Euro. Die Seat-Fahrerin wurde leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße zeitweise gesperrt werden.

3. Fußgängerin auf Zebrastreifen angefahren, Königstein, Frankfurter Straße, Freitag, 13.10 Uhr

(da)Am Freitag wurde in Königstein eine Fußgängerin angefahren. Gegen 13.10 Uhr überquerte die Frau auf einem Zebrastreifen die Frankfurter Straße an der Ecke zur Wiesbadener Straße. Hierbei wurde sie scheinbar von einer BMW-Fahrerin übersehen, die die Frau erfasste und so leicht verletzte. Im Anschluss fuhr die Autofahrerin davon, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Zu der Unfallverursacherin ist lediglich bekannt, dass es sich um eine Frau mittleren Alters handeln soll. Bei ihrem Auto handelte es sich um einen schwarzen BMW. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06174) 9266-0 bei der Polizeistation Königstein zu melden.

