POL-HG: Stolperstein mit Hakenkreuz beschmiert +++ Auf Faschingsfeier zu Boden geschlagen +++ Einbrecher entwenden Schmuck und Bargeld +++ Einbruch in Einfamilienhaus +++ Handtasche aus Porsche gestohlen

1. Stolperstein mit Hakenkreuz beschmiert, Bad Homburg, Kaiser-Friedrich-Promenade, Sonntag, 15.02.2026, 1 Uhr bis 15.40 Uhr

(da)In Bad Homburg haben Unbekannte am Sonntag einen Stolperstein mit einem Hakenkreuz beschmiert. Zwischen 1 Uhr nachts und 15.40 Uhr desselben Tages verschandelten die Täter das Mahnmal auf der Kaiser-Friedrich-Promenade am Kurpark mit dem etwa 50 mal 50 Zentimeter großen Symbol in schwarzer Farbe. Wer für die Tat verantwortlich ist, ist bislang unklar. Der Staatsschutz ermittelt. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich rund um die Uhr unter der Rufnummer (06172) 120-0 bei der Polizeistation Bad Homburg zu melden.

2. Auf Faschingsfeier zu Boden geschlagen, Neu-Anspach, Hausen-Arnsbach, Hauptstraße, Sonntag, 15.02.2026, 2.10 Uhr

(da)Für einen Mann aus Hausen-Arnsbach endete eine Faschingsfeier am frühen Sonntagmorgen im Krankenhaus. Der 31-Jährige befand sich gegen 2.10 Uhr auf der Feier im Dorfgemeinschaftshaus, als ihm ein Unbekannter nach einem Streitgespräch mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll. Als die Polizei eintraf, war der Täter, der als etwa 1,85 Meter groß und mit Dreitagebart beschrieben wurde, nicht mehr vor Ort. Der 31-Jährige musste von einer Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06081) 9208-0 bei der Polizeistation Usingen zu melden.

3. Einbrecher entwenden Schmuck und Bargeld, Kronberg, Oberhöchstadt, Industriestraße, Sonntag, 15.02.2026, 18.15 Uhr bis 20.15 Uhr

(da)Am Sonntagabend sind Einbrecher in Oberhöchstadt in ein Haus eingedrungen und haben Schmuck und Bargeld entwendet. Die bislang unbekannten Täter gelangten zwischen 18.15 Uhr und 20.15 Uhr auf das Grundstück in der Industriestraße und hebelten die Terrassentür an der Gebäuderückseite auf. Anschließend durchsuchten sie alle Wohnräume nach Stehlgut. Dabei gelangten sie an Schmuck, Bargeld und Kleidung. Mit dieser Beute gelang ihnen schlussendlich unerkannt die Flucht. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. Mögliche Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

4. Einbruch in Einfamilienhaus,

Bad Homburg, Ober-Erlenbach, Am Holderstauden, Samstag, 14.02.2026, 18 Uhr bis 23.10 Uhr

(da)Am Samstagabend kam es zu einem Einbruch in Ober-Erlenbach. Die Einbrecher begaben sich zwischen 18 Uhr und 23.10 Uhr in die Straße "Am Holderstauden". Dort hebelten sie die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf, um in die dahinter liegenden Wohnräume zu gelangen. Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und erbeuteten dabei Schmuck. Mit dieser Beute suchten sie schlussendlich unerkannt das Weite. Die Kriminalpolizei ermittelt und ist auf Zeugensuche. Sollten Sie im genannten Zeitraum verdächtige Feststellungen gemacht haben, wenden Sie sich bitte an die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0.

5. Handtasche aus Porsche gestohlen,

Steinbach, Praunheimer Weg, Freitag, 13.02.2026, 14.30 Uhr

(da) In Steinbach haben Unbekannte am Freitag eine Handtasche aus einem Porsche gestohlen. Das Fahrzeug, ein weißer Porsche Macan, war gegen 14.30 Uhr für wenige Momente unverschlossen auf dem Parkplatz des Friedhofs im Praunheimer Weg geparkt, als die Täter die Handtasche im Innenraum erblickten und kurzerhand mitnahmen. Kurz zuvor sah die Halterin des Autos noch einen blauen Transporter, womöglich mit Groß-Gerauer Kennzeichen (GG), der neben ihrem Auto hielt. Ob dieser Transporter mit dem Diebstahl im Zusammenhang steht, ist nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 zu melden.

