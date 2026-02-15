PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Korrektur Pressemeldung 15. Februar zu Punkt 4 +++ Versuchte Einbrüche in Steinbach +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Versuchte Einbrüche in Steinbach,

Steinbach, Sodener Straße und Kronberger Straße, Donnerstag, 12.02.2026, 21:00 Uhr - Freitag, 13.02.2026, 13:00 Uhr

(aw)In der Nacht vom Donnerstag, den 12.02.2026 auf Freitag, den 13.02.2026 versuchten unbekannte Täter in zwei Wohnungen in Steinbach einzubrechen. In der Sodener Straße wurde die rückwärtige Glasscheibe der Terrassentür eines Einfamilienhauses beschädigt und daraufhin versucht, in das Innere zu gelangen. Gleiches versuchten die Täter auch bei einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kronberger Straße. Auch hier wurde die rückseitige Terassentür angegangen. Die Täter gelangten bei beiden Objekten nicht in das Gebäude, verursachten aber Sachschäden von mehreren hundert Euro.

Bei Hinweisen zu den unbekannten Tätern, melden Sie sich bitte bei der Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer 06171 / 6240-0.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell