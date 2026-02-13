PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruch in Werkstatt +++ Krähenfüße zerstechen Reifen +++ Bushaltestelle beschädigt +++ Zeugensuche nach Unfallflucht

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch in Werkstatt,

Grävenwiesbach, Thüringer Straße, Mittwoch, 11.02.2026, 18 Uhr bis Donnerstag, 12.02.2026, 7.30 Uhr

(da)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind Unbekannte in eine Werkstatt in Grävenwiesbach eingebrochen. Zwischen 18 Uhr und 7:30 Uhr gelangten die Täter auf das Grundstück in der Thüringer Straße. Dort hebelten sie die Eingangstür auf und entwendeten aus dem Inneren ein Diagnosegerät im Wert von mehreren hundert Euro. Mögliche Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

2. Krähenfüße zerstechen Reifen,

Bad Homburg, Kirdorf, Hamelstraße, Donnerstag, 12.02.2026, 14 Uhr bis 20 Uhr

(da)Unbekannte haben am Donnerstag in Bad Homburg die Reifen eines Autos mit sogenannten "Krähenfüßen" zerstochen. Zwischen 14 Uhr und 20 Uhr platzierten sie die spitzen Gegenstände unter einem weißen Porsche Macan, der in der Hamelstraße abgestellt war. Als die Fahrerin am Abend in ihr Auto stieg und losfahren wollte, durchbohrten die Spitzen drei Reifen und machten eine Weiterfahrt unmöglich. Wer für die Tat in Betracht kommt, ist bislang nicht bekannt. Die Polizeistation Bad Homburg bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

3. Bushaltestelle beschädigt,

Oberursel, Hohemarkstraße, Donnerstag, 12.02.2026, 12.50 Uhr bis 15 Uhr

(da)Unbekannte haben am Donnerstag eine Bushaltestelle in Oberursel beschädigt. Zwischen 12.50 Uhr und 15 Uhr zerschlugen sie den Glaseinsatz der Haltestelle "Camp King" und richteten einen Schaden in Höhe von rund 300 Euro an. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06171) 6240-0 bei der Polizeistation Oberursel zu melden.

4. Zeugensuche nach Unfallflucht,

Friedrichsdorf, Seulberg, Industriestraße, Donnerstag, 12.02.2026, 18 Uhr (da)Nach einer Unfallflucht in Friedrichsdorf ist die Polizei auf Zeugensuche. Am Donnerstagabend stand ein schwarzer VW Golf auf dem Parkplatz eines Einrichtungsgeschäfts in der Industriestraße im Stadtteil Seulberg. Gegen 18 Uhr rangierte ein weißer Transporter ebenfalls auf dem Parkplatz und stieß dabei mit dem Heck gegen eine Tür des Golfs. Hierbei entstand ein Schaden von über eintausend Euro. Die zum Transporter zugehörige Person kam ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nicht nach und fuhr über die Industriestraße davon. Die Polizei fahndet nun nach dem Fahrzeug und der Unfallverursacherin bzw. dem Unfallverursacher. Zu dem weißen Transporter ist lediglich bekannt, dass dieser über ein Bad Homburger Kennzeichen (HG) verfügte. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell