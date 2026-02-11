PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Wohnhaus durchsucht +++ Bankmitarbeiter gelangen an Geld +++ Beim Einkaufen Brieftasche entwendet +++ Jugendliche beschädigen Zaun

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Wohnhaus durchsucht,

Königstein, Mammolshain, Hardtgrundweg, Montag, 09.02.2026, 12:15 Uhr bis 17:30 Uhr

(fh)Im Laufe des Montags sind Unbekannte in ein Wohnhaus in Mammolshain eingebrochen. Im Zeitraum von 12:15 Uhr bis 17:30 Uhr betraten die Täter ein Grundstück im Hardtgrundweg und öffneten gewaltsam ein Fenster im Erdgeschoss. Hierüber gelangten sie in die Wohnräume, durchsuchten sie und zogen dann, wohl ohne an Beute gelangt zu sein, von dannen.

Die Kriminalpolizei im Hochtaunuskreis ermittelt. Hinweise werden von der Polizei unter der Telefonnummer (06174) 9266-0 entgegengenommen.

2. Bankmitarbeiter gelangen an Geld,

Schmitten im Taunus, Freitag, 06.02.2026, 19:00 Uhr

(fh)Am Freitag haben falsche Bankmitarbeiter zugeschlagen und Personen aus dem Hochtaunuskreis betrogen. Wie in den vergangenen Tagen immer wieder berichtet, kam es am vergangenen Freitag nun auch in Schmitten zu einem Fall von falschen Bankmitarbeitern. Der Betroffene erhielt am Freitagabend einen Anruf seiner angeblichen Hausbank. Durch gezielte und professionelle Gesprächsführungen überredeten ihn die Unbekannten dazu, mehrere Tausend Euro an einen fremden Empfänger zu überweisen. Erst im Nachgang fiel der Betrug auf.

Bitte seien Sie bei solchen Anrufen sehr vorsichtig! Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihrer Bank werden Sie niemals am Telefon nach der PIN, Passwörtern oder sonstigen Codes fragen. Lassen Sie sich auch niemals mündlich dazu anleiten, Ihr Passwort zurückzusetzen oder eine Überweisung zu tätigen. Verlassen Sie sich auch nicht auf das Display Ihres Telefons. Eine hier angezeigte Telefonnummer kann manipuliert werden und ist kein Garant für die Legitimität Ihres Gesprächspartners. Beenden Sie solche Anrufe sofort und setzen Sie sich mit Ihrer Bank in Verbindung. Dort wird man Ihnen bestätigen, dass Sie von Betrügern und nicht von Ihrer Hausbank angerufen wurden. Rufen Sie im Zweifelsfall die für Sie zuständige Polizeidienststelle oder den Notruf 110 an.

3. Beim Einkaufen Brieftasche entwendet, Usingen, Neuer Marktplatz, Dienstag, 10.02.2026, 16:10 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag wurde einem Senior beim Einkaufen in Usingen die Brieftasche gestohlen. Gegen 16:10 Uhr hielt sich der Mann in einem Supermarkt in der Straße "Neuer Markplatz" auf. Hierbei soll ihm ein unbekannter Mann die sich in der rechten Gesäßtasche befindliche Geldbörse entwendet haben. Der Dieb wurde wie folgt beschrieben: Er soll etwa 1,80 m groß und circa 40 bis 50 Jahre alt gewesen sein. Er trug eine Brille, eine Mütze, hatte einen Oberlippenbart und war bekleidet mit einer schwarzen Jacke, einem grauen Hemd, einer blauen Jeans und dunklen Schuhen.

Hinweise zu der beschriebenen Person oder dem Diebstahl selbst nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

4. Jugendliche beschädigen Zaun,

Bad Homburg, Ober-Eschbach, Mayrhofener Weg, Dienstag, 10.02.2026, 16:40 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag haben zwei Jugendliche in Ober-Eschbach den Zaun eines Grundstücks beschädigt. Um 16:40 Uhr wurden die beiden Jungen dabei beobachtet, wie sie den Gehweg im Mayrhofener Weg entlangliefen und dabei mehrfach gegen einen dortigen Holzzaun traten. Durch die gewaltsame Aktion brachen mehrere Holzlatten heraus. Im Anschluss flüchteten die beiden in Richtung der Holzhäuser Straße. Die Jungen sollen etwa 15 Jahre alt sowie schlank gewesen sein und mit einem blauen beziehungsweise schwarzen Pullover bekleidet gewesen sein.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

