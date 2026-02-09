PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Dank Zuckerwasser und Rauchmelder an Beute gelangt +++ Einbruch in Weißkirchen +++ Einbrecher entwenden Tresor

1. Dank Zuckerwasser und Rauchmelder an Beute gelangt, Bad Homburg, Gluckensteinweg & Mammolshainer Straße, Freitag, 06.02.2025

(da)Am Freitag sind Trickdiebe in Bad Homburg dank Zuckerwasser und Rauchmeldern an ihre Beute gelangt. In beiden Fällen wandten sie die gleiche Technik an, um die Betroffenen zu täuschen. Gegen 10.40 Uhr klingelte es zunächst im Gluckensteinweg, wenig später, gegen 11.30 Uhr, in der Mammolshainer Straße. Vor der Tür stand jeweils ein Mann, der angab, er müsse die Rauchmelder in den jeweiligen Wohnungen überprüfen. In die Wohnung gelangt, versuchte der Unbekannte, seine Opfer abzulenken, indem er vortäuschte, Diabetiker zu sein, und um ein Glas mit Zuckerwasser bat. Im Fall des Gluckensteinwegs ließ der Bewohner den Fremden jedoch zu keinem Zeitpunkt aus den Augen, weshalb jener schlussendlich ohne Beute abzog. Leider nicht so in der Mammolshainer Straße. Hier verschaffte sich der Unbekannte durch dieses Täuschungsmanöver ein paar unbeobachtete Minuten, in denen er diversen Schmuck an sich nahm und mit dieser Beute das Weite suchte. In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Unbekannte im Gluckensteinweg wird als etwa 35 Jahre alt, männlich, mit schwarzen Haaren und schwarzem Bart sowie komplett schwarz gekleidet beschrieben. Über den Mann in der Mammolshainer Straße ist bekannt, dass er korpulent, klein und von mitteleuropäischem Aussehen war. Ob es sich bei diesen Personen um ein und denselben Mann handelt, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

2. Einbruch in Weißkirchen,

Oberursel, Weißkirchen, Memeler Straße, Freitag, 06.02.2026, 18 Uhr bis Samstag, 07.02.2026, 12 Uhr

(da) Am Wochenende kam es zu einem Einbruch in Weißkirchen. Unbekannte Täter versuchten zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 12 Uhr, zunächst, die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Memeler Straße aufzuhebeln. Da dies trotz mehrfacher Versuche nicht gelang, schlugen sie schließlich das Glas einer weiteren Tür ein und verschafften sich so Zugang zu den Wohnräumen. Dort durchwühlten sie sämtliche Schubladen und Schränke. Ob sie dabei an Beute gelangten, ist derzeit noch Bestandteil der Ermittlungen. Sollten Sie im genannten Zeitraum verdächtige Feststellungen rund um die Memeler Straße gemacht haben, wenden Sie sich unter der Rufnummer (06171) 6240-0 an die Polizeistation Oberursel.

3. Einbrecher entwenden Tresor,

Schmitten, Seelenberg, Höhenstraße, Mittwoch, 28.01.2026, 13:00 Uhr bis Sonntag, 08.02.2026, 13 Uhr

(da)Unbekannte haben in den vergangenen Tagen in Seelenberg einen Tresor entwendet. Zwischen dem 28. Januar und dem 8. Februar machten sich die Täter zunächst an einer Haustür eines Einfamilienhauses in der Höhenstraße zu schaffen. Nachdem sie das Schloss aufgebrochen hatten, gelangten sie in die dahinter befindlichen Räumlichkeiten und durchsuchten sie nach Wertgegenständen. Im ersten Stock stießen sie schließlich auf einen Tresor, den sie ersten Ermittlungen zufolge über den Balkon warfen und mit einem Auto abtransportierten. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor. Die Polizeistation Usingen nimmt unter der Rufnummer (06081) 9208-0 mögliche Hinweise entgegen.

