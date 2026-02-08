PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Mehrere Angriffe auf Polizeibeamte +++ Falscher Handwerker in Oberursel +++ Versuchter Einbruch in Kronberg +++ Busunfall mit Leichtverletzten in Oberursel

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Unbefugte betreten Baumarktgelände,

Friedrichsdorf-Seulberg, Industriestraße Samstag, den 07.02.2026, 18:05 Uhr

Am Samstagabend verschaffte sich eine Gruppe Jugendlicher unbefugt Zutritt zum umzäunten Gelände eines Baumarktes in der Industriestraße. Nachdem die Gruppe von einer Passantin angesprochen wurde, flüchtete diese fußläufig in unbekannte Richtung.

Die Personengruppe setzte sich aus vier männlichen und einer weiblichen dunkel gekleideten Person im Alter zwischen 10 und 12 Jahren zusammen.

Hinweise über verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Angriff auf Polizeibeamte nach Trunkenheitsfahrt,

Bad Homburg v. d. Höhe, Am Bahnhof,

Samstag, den 07.02.2026, 21:35 Uhr

Am Samstagabend sorgte ein 47-jähriger Mann in Bad Homburg v. d. Höhe für einen Polizeieinsatz. Die Beamten wurden gegen 21:30 Uhr wegen einer stark alkoholisierten Person zum Bahnhof Bad Homburg gerufen. Während der polizeilichen Maßnahmen versuchte der Mann nach einem der eingesetzten Beamten mit der Faust zu schlagen, woraufhin der Mann festgenommen wurde. Im Zuge der Festnahme wehrte sich dieser so stark, dass die eingesetzten Beamten leicht verletzt wurden, jedoch weiterhin dienstfähig waren. Während des Transports des Mannes auf hiesige Dienststelle versuchte er weiterhin nach einem der eingesetzten Beamten zu treten.

Der Täter muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten.

3. Falscher Handwerker macht Beute,

Oberursel-Weißkirchen, Mauerfeldstraße,

Freitag, 06.02.2026, 12:45 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter konnte sich am 06.02.2026 gegen 12:45 Uhr trickreich Zutritt zu einer Wohnung in der Mauerfeldstraße verschaffen und dort Schmuck entwenden. Der Täter begab sich am Freitag um die Mittagszeit zu einem Mehrparteienhaus in der Mauerfeldstraße in Oberursel-Weißkirchen. Hier konnte er zunächst über die Gegensprechanlage einen Bewohner davon überzeugen ein Paketbote zu sein und sich so Zutritt zum Wohnhaus verschaffen. An der Wohnung der 84-jährigen Geschädigten überzeugte dieser nun die Dame, dass er die in der Wohnung befindlichen Rauchmelder prüfen müsse. Als ihm der Zutritt gewährt wurde, nutzte der Täter die Gelegenheit und entwendete bei einem folgenden Wohnungsrundgang unbemerkt Schmuck im Wert von 15.000 EUR. Der Täter wird als 55-60 Jahre alter Mann, mit einer Körpergröße von 165 cm - 170 cm, korpulenter Statur, Glatze und 3-Tage-Bart beschrieben. Am Tattag trug er eine Jeans und helle Oberbekleidung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 entgegen

4. Dreister Ladendieb in Oberursel,

Oberursel, Camp-King-Allee,

Samstag, 07.02.2026, 09:10 Uhr - 20:45 Uhr

Im Tagesverlauf des 07.02.2026 suchte ein 40-Jähriger gleich mehrfach einen Lebensmittelmarkt in der Camp-King-Allee in Oberursel auf und machte Beute in einem unteren vierstelligen Bereich. Der in Oberursel lebende Mann begab sich am Morgen des 07.02.2026 in einen Lebensmittelmarkt in der Camp-King-Allee. Hier gelang es ihm, zunächst unbemerkt vom Personal, Waren im Wert von über 1500 Euro in einer mitgeführten Tasche zu verstauen und den Markt unbemerkt und ohne zu bezahlen zu verlassen. Einer aufmerksamen Mitarbeiterin fiel der erhebliche Verlust der zielgerichtet entwendeten Ware auf und prüfte gemeinsam mit dem Ladendetektiv die vorhandenen Kamera-Aufzeichnungen. Am Abend bemerkte die Mitarbeiterin den Täter, wie dieser erneut den Markt betrat und informierte die übrige Belegschaft. Die ebenso hinzugerufene Polizei konnte den 40-Jährigen festnehmen. Bei den folgenden Maßnahmen stellte sich heraus, dass sich der Täter noch vor der Festnahme erneut Waren im Wert von über 100 Euro aneignete. Der Täter muss sich nun in einem Strafverfahren wegen besonders schwerem Diebstahl verantworten.

5. Trunkenheitsfahrt und Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte,

Wehrheim, Bahnhofstraße,

Usingen, Weilburger Straße, Freitag, 06.02.2026, 13:45 Uhr

Am Freitagnachmittag gegen 13:45 Uhr wurde in Wehrheim in der Bahnhofstraße durch eine aufmerksame Bürgerin eine vermeintliche Trunkenheitsfahrt gemeldet. Hierbei soll eine zuvor stark torkelnde Person mit einem PKW von einem Einkaufsmarkt weggefahren sein. Durch eine Streife der Polizeistation Usingen konnte das Fahrzeug kontrolliert werden. Bei dem Fahrer, einem 54-jährigen Mann aus Wehrheim, wurde ein Atemalkoholwert von über 2 Promille festgestellt, weshalb er für weitere Maßnahmen auf die Dienststelle nach Usingen verbracht werden sollte. Dort beleidigte er einen eingesetzten Polizeibeamten und versuchte diesen mit Faustschlägen zu verletzen, verfehlte diesen jedoch.

Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren, u.a. Verdacht der Trunkenheit im Straßenverkehr und Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, eingeleitet.

6. Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus,

Kronberg, Mainblick,

Freitag, den 06.02.2026, 13:30 Uhr

Am Freitag, dem 06.02.2026, gegen 13:30 Uhr, kam es im Mainblick in Kronberg im Taunus zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl in einem Mehrfamilienhaus. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich, mutmaßlich über den Garten, Zugang zur Balkontür des Geschädigten. Anschließend versuchten die Tatverdächtigen, die Tür mit einem Gegenstand aufzuhebeln. Als ihnen dies nicht gelang, ließen die Täter von der Balkontür ab und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

7. Diebstahl aus Kraftfahrzeug,

Kronberg, Wendelinsweg,

Samstag, den 07.02.2026, 04:40 Uhr

Am Samstag, den 07.02.2026, gegen 04:40 Uhr, kam es im Wendelinsweg in Kronberg im Taunus zu einem Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug. Drei unbekannte jugendliche Täter näherten sich dem unverschlossenen Fahrzeug des Geschädigten, öffneten den Wagen und entwendeten Kosmetikartikel sowie Bargeld. Im Anschluss verließen die Täter den Tatort zu Fuß in unbekannte Richtung.

Auch hier hat die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

8. Vier Personen bei Unfall mit Linienbus leicht verletzt,

Oberursel, K772 / B455,

Samstag, 07.02.2026, 11:30 Uhr,

Am Samstagvormittag, den 07.02.2026 ereignete sich an der Einmündung der K772 und der B455 bei Oberursel ein Verkehrsunfall in dessen Folge drei Fahrzeuge beschädigt und vier Personen verletzt wurden. Der 61-jährige Fahrer eines Linienbusses befuhr bei Nebel die K772 aus Oberursel kommend in Richtung B455. Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen näherte er sich hierbei der Einmündung zur B455 mit nicht angepasster Geschwindigkeit, so dass er sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen konnte und mit den dort wartenden Fahrzeugen, einem roten und einem grünen VW Golf, zusammenstieß. Durch die Kollision wurden die beiden PKW in einander geschoben und die dort befindliche Lichtzeichenanlage beschädigt. Weiterhin wurde die 53-jährige Fahrerin des roten VW Golf sowie drei Insassen des Linienbusses leicht verletzt. Sie wurden in umliegenden Krankenhäusern behandelt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 85.000 EUR geschätzt. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme- und Aufräumarbeiten für circa zwei Stunden gesperrt. Gegen den Fahrzeugführer des Linienbusses wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

9. Verkehrsunfallflucht in Bad Homburg,

Bad Homburg v.d. Höhe, Rathausplatz,

Freitag, 06.02.2026, 07:40 Uhr - 07:50 Uhr

Am frühen Freitagmorgen kam es im Bereich des Rathausplatzes in Bad Homburg v.d. Höhe zu einer Verkehrsunfallflucht. Aus bislang unbekannten Gründen kam ein PKW von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Holzzaun einer dort befindlichen Bar. An dem Zaun entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

