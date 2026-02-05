Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Vandalismus

Aalen (ots)

Hüttlingen: Vandalismus an Schule

Zwischen Mittwoch, 16:00 Uhr und Donnerstag, 07:45 Uhr, drangen unbekannte Vandalen vermutlich durch eine unverschlossene Türe in ein Schulgebäude im St. Ulrichsweg ein. Im Gebäude wurden Türen beschädigt und aufgedrückt; Waschbecken verstopft und das Wasser aufgedreht; Scheiben und Wände beschmiert; eine Türe und ein Kunststoffbild angeschmort; Klopapier und Schultaschen in den Gängen verteilt usw. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die in der genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeiposten Wasseralfingen unter der Telefonnummer 07361 9796-0 zu melden.

