Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Vandalismus

Aalen (ots)

Hüttlingen: Vandalismus an Schule

Zwischen Mittwoch, 16:00 Uhr und Donnerstag, 07:45 Uhr, drangen unbekannte Vandalen vermutlich durch eine unverschlossene Türe in ein Schulgebäude im St. Ulrichsweg ein. Im Gebäude wurden Türen beschädigt und aufgedrückt; Waschbecken verstopft und das Wasser aufgedreht; Scheiben und Wände beschmiert; eine Türe und ein Kunststoffbild angeschmort; Klopapier und Schultaschen in den Gängen verteilt usw. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die in der genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeiposten Wasseralfingen unter der Telefonnummer 07361 9796-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
    POL-AA: Ostalbkreis: 2. Folgemeldung zu Raubüberfall auf Bankfiliale in Essingen

    Aalen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen zu Raubüberfall auf Bankfiliale Essingen: 2. Folgemeldung nach Raubüberfall auf Bankfiliale-Hinweise zu weißem Transporter gesucht Wie berichtet, wurde am Donnerstag, den 29.01.26, gegen 15:40 Uhr eine Bankfiliale in der Rathausgasse überfallen. Der Täter ...

    POL-AA: Schwäbisch Gmünd: Raub auf Juweliergeschäft

    Aalen (ots) - Am Donnerstagmorgen gegen 9:20 Uhr wurde das Polizeipräsidium Aalen über einen Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft in der Hintere Schmiedgasse informiert. Demnach betrat eine männliche Person kurz zuvor das Geschäft und habe mehrere Ringe und Halsketten geraubt. Anschließend sei der Mann in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Personen kann folgendermaßen beschrieben werden: Südosteuropäisches ...

