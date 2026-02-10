PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Falsche Polizeibeamte und Handwerker ++ Hoher Sachschaden auf Baustelle ++ Trickdieb will Rauchmelder überprüfen ++ Einbruch ++ Körperverletzung ++ Metallbank beschädigt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Falschen Polizeibeamten ins Haus gelassen, Oberursel, Donnerstag, 05.02.2026, 23 Uhr bis Freitag, 06.02.2026, 0.10 Uhr

(da)Am späten Donnerstagabend ließ ein Mann in Oberursel einen falschen Polizeibeamten in sein Haus. Spät abends klingelte das Telefon des Rentners. Am Apparat war die vermeintliche Polizei, die schilderte, dass gerade eine Großfahndung in der Oberurseler Innenstadt laufen würde. Einbrecher hätten es auf diverse Wohnhäuser abgesehen, unter anderem auch auf das des Angerufenen. Die Anrufer fragten den Mann geschickt nach Wertgegenständen aus und sendeten dann einen vermeintlichen Kriminalbeamten zu seiner Wohnanschrift. Dieser traf gegen 23 Uhr ein und gab an, dass er Bilder des Tresors im Wohnhaus machen müsse. Gleichzeitig hielt der "Beamte" die Lügengeschichte aufrecht, die Einbrecher würden sich schon im Nahbereich aufhalten und es sei höchste Vorsicht geboten. Plötzlich packte der Unbekannte den Rentner von hinten und versuchte, ihn festzuhalten. Dieser konnte sich jedoch aus dem Griff lösen und den Täter in die Flucht schlagen. Anschließend begab er sich zur Polizeistation Oberursel, um den Vorfall zu melden. Schlussendlich wurde nichts von Wert entwendet. Die Kriminalpolizei hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Bei dem Täter handelt es sich um einen circa 25 Jahre alten Mann. Er hat eine schmale Statur, dunkle Haare, trug eine graue Mütze und eine dunkle Jacke und sprach Hochdeutsch mit einem osteuropäischen Akzent. Sollten Sie diese Person im Wohngebiet rund um die U-Bahnhaltestelle "Lahnstraße" beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, wenden Sie sich unter der Rufnummer (06171) 6240-0 an die Polizeistation Oberursel.

2. Hohen Sachschaden auf Baustelle hinterlassen, Schmitten im Taunus, Landesstraße 3025, Freitag, 06.02.2026 bis Montag, 09.02.2026

(fh)Am zurückliegenden Wochenende schlugen Unbekannte auf einer Baustelle bei Schmitten zu und verursachten in der Folge hohe Sachschäden. Zwischen Freitag und Montag suchten sie das Baustellengelände an der Landesstraße 3025 auf und hebelten dort Baucontainer auf, welche anschließend durchsucht wurden. Damit aber nicht genug ließen sie sich im weiteren Verlauf an den dort abgestellten Arbeitsmaschinen aus, schlugen Scheiben sowie Fahrertüren ein, setzten sie in Bewegung und verursachten dadurch weitere Schäden. Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 15.000 Euro. Die Hintergründe der Tat sind bislang unbekannt.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise werden bei der Polizeistation Usingen unter der Telefonnummer 06081 92080 entgegengenommen.

3. Trickdieb will Rauchmelder überprüfen, Friedrichsdorf-Seulberg, Ostpreußenstraße, Montag, 09.02.2026, 17:45 Uhr

(fh)Unter einem Vorwand hat ein Unbekannter am Montagnachmittag in Friedrichsdorf-Seulberg eine Wohnung betreten. Gegen 17:45 Uhr klingelte der Mann bei der Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Ostpreußenstraße und erhielt unter dem Vorwand, die Rauchmelder überprüfen zu müssen, Einlass. In der Wohnung bat der Unbekannte dann um ein Glas Wasser und nutzte die kurze Abwesenheit der Bewohnerin aus, um sich umzuschauen. Als die Frau daraufhin mit dem Wasser zurückkehrte, fehlte von dem Unbekannten jede Spur. An Diebesgut ist er nach ersten Überprüfungen jedoch nicht gelangt. Es soll sich um einen etwa 50 bis 60 Jahre alten, rund 1,70 m großen Mann mit grauen Haaren gehandelt haben. Er trug eine helle Hose und "normale Alltagskleidung".

Die Kriminalpolizei im Hochtaunuskreis hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweisgebende melden sich bitte unter der (06172) 120-0 bei der Polizeistation Bad Homburg.

4. Falsche Handwerker,

Königstein, Heuhohlweg, Montag, 09.02.2026, 09:39 Uhr

(kq)Am Montagmorgen wurde eine Rentnerin im Königsteiner Heuhohlweg Opfer von falschen Handwerkern. Gegen 09:40 Uhr klingelten die unbekannten Männer bei der älteren Dame und gaben an, dass sie Handwerker seien und beauftragt wurden nach einer defekten Wasserleitung zu schauen. Unter diesem Vorwand verschafften sich die unbekannten Männer Zugang zur Wohnung der Rentnerin. Während einer der Täter die Seniorin im Badezimmer ablenkte, konnte sein Komplize unbemerkt die Wohnung nach Wertgegenständen durchsuchen. Mit Bargeld gelang den Unbekannten anschließend die Flucht, bevor die Rentnerin merkte, dass sie bestohlen worden war. Ein Täter wird als männlich, circa 165 cm groß, mit korpulenter Statur, dunklen Haaren und dunkel gekleidet beschrieben. Sein Begleiter wurde beschrieben als männlich, circa 165 cm groß, dünne Statur mit dunklen Haaren und dunkel gekleidet. Die Polizei warnt davor, angebliche Handwerker in die Wohnung zu lassen, wenn nicht bekannt ist, dass diese angefordert wurden. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie Wasserrohrbrüchen, sollte zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken nachgefragt werden, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht. Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Nachfragen stets Verständnis haben. Hinweise nimmt die Polizei in Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

5. Einbruch in Wohnhaus,

Steinbach (Taunus), Rosserstraße, Freitag, 06.02.2026, 14:00 Uhr - Montag, 09.02.2026, 19:30 Uhr

(kq)Zwischen Freitag und Montag haben Einbrecher in der Steinbacher Rosserstraße zugeschlagen. In der genannten Zeitspanne betraten die Unbekannten das Grundstück eines Wohnhauses und hebelten dort im rückwärtigen Bereich eine Kellertür auf. Anschließend betraten sie die Wohnräume, durchsuchten diese und nahmen Diebesgut an sich, mit denen sie unerkannt die Flucht antraten. Durch das rabiate Vorgehen der Täter entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

6. Körperverletzung,

Bad Homburg v. d. Höhe, Schleußnerstraße, Montag, 09.02.2026, 18:45 Uhr

(kq)Am Montagabend kam es in einem Bus auf Höhe der Bad Homburger Schleußnerstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der 23-jährige Geschädigte wurde von dem unbekannten Täter angesprochen. Das Gespräch entwickelte sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei der Kopf des 23-Jährigen mehrmals gegen die Scheibe geschlagen wurde. Dadurch erlitt er Schmerzen. Als der Bus daraufhin anhielt, stieg der Täter aus und entfernte sich in unbekannte Richtung. Der Täter wird als männlich mit mitteleuropäischem Phänotyp, circa 175 cm groß, dunklen Haaren beschrieben und trug eine dunkle Mütze, grüne Jacke, graue Hose, dunkle Schuhe und einen dunklen Rucksack. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

7. Metallbank beschädigt,

Friedrichsdorf, Wilhelmstraße, Montag, 09.02.2026, 14:50 Uhr

(kq)Montagnachmittag haben Unbekannte in Friedrichsdorf eine Metallbank beschädigt. Im Taunus-Carré in der Wilhelmstraße hat eine unbekannte Personengruppe aus Jugendlichen gegen 14:50 Uhr eine Metallbank beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

