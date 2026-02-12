PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Abgelenkt und Geld aus der Kasse gestohlen +++ Falsche Reinigungsfirma +++ Einbrüche

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Alarmanlage verschreckt Einbrecher,

Kronberg-Schönberg, Stiftstraße, Mittwoch, 11.02.2026, 21:10 Uhr

(fh)Am Mittwochabend wurden Einbrecher in Kronberg-Schönberg von einer ausgelösten Alarmanlage in die Flucht geschlagen. Gegen 21:10 Uhr versuchten die Unbekannten in der Stiftstraße zunächst ein Balkonfenster und anschließend eine Terrassentür im Erdgeschoss aufzubrechen. Bei letzterem hatten sie Erfolg, sodass sie in die Wohnräume einstiegen und damit begannen, diese zu durchsuchen. Hierbei lösten sie jedoch die aktivierte Alarmanlage aus, welche die Einbrecher aufschreckte und zur Flucht bewegte. An Diebesgut waren sie offenbar zuvor nicht gelangt.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 92660 entgegen.

2. Abgelenkt und Geld aus der Kasse gestohlen, Wehrheim, Dorfborngasse, Dienstag, 10.02.2026, 12:50 Uhr

(fh)Am Dienstag haben ein Mann und eine Frau in Wehrheim eine Verkäuferin abgelenkt und bestohlen. Gegen 12:50 Uhr hielt sich das Englisch sprechende Pärchen in dem Laden in der Dorfborngasse auf. Das Pärchen sprach die anwesende Mitarbeiterin unter einem Vorwand an, ihnen Geld zu wechseln. Um das Gespräch künstlich in die Länge zu ziehen, bestanden sie bei den Geldscheinen auf eine bestimmte Seriennummer. Diese Ablenkung machten sie sich zu Nutze, um mindestens zwei Mal Geldscheine unbemerkt einzustecken. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Der Mann wurde als 50 bis 60 Jahre alt, etwa 1,75 m groß mit asiatischem oder indischem Erscheinungsbild beschrieben. Er hatte graue Haare, schwarze sehr buschige Augenbrauen sowie einen grauen Vollbart und trug eine schwarze Brille, eine schwarze Jacke mit einem weißen Hemd, eine dunkle Hose sowie dunkle Schuhe. Seine Komplizin soll circa 40 bis 50 Jahre alt und etwas kleiner gewesen sein. Sie hatte schwarze Haare, trug eine graue oder beige Kapuzenjacke, eine schwarze Hose, schwarze Schuhe und hatte einen ähnlichen Phänotyp. Beide sprachen Englisch.

Die Polizeistation Usingen erbittet Hinweise zu den Tätern unter der Rufnummer (06081) 92080

3. Falsche Reinigungsfirma,

Kronberg im Taunus, Schreyerstraße, Dienstag, 03.02.2026, 15:45 Uhr - Mittwoch, 04.02.2026, 13:30 Uhr

(kq)In der vergangenen Woche wurde ein Rentner in Kronberg im Taunus Opfer von falschen Reinigungsarbeitern. Am Dienstag, den 03.02.2026, um 15:45 Uhr sprachen die vier Männer den Senior an seinem Wohnhaus an und gaben sich als Reinigungsfirma aus. Man hatte sich darauf geeinigt, dass das Hausdach gereinigt werden soll. Die vermeintlichen Reinigungsarbeiten wurden durch die vier Männer am Mittwoch, den 04.02.2026, um 13:30 Uhr beendet. Im späteren Verlauf stellte der Rentner fest, dass das Hausdach nicht vollständig gereinigt wurde, es zu Sachbeschädigungen kam und Schmuck unerkannt entwendet worden war. Lediglich einer der Täter wird als männlich, 30 - 40 Jahre alt, Vollbart, auffällige Nasenfalten mit grauer Mütze und dunkler Kleidung beschrieben. Die Polizei warnt davor, angebliche Handwerker in die Wohnung zu lassen, wenn nicht bekannt ist, dass diese angefordert wurden. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie Wasserrohrbrüchen, sollte zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken nachgefragt werden, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht. Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Nachfragen stets Verständnis haben. Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

4. Einbruch in Einfamilienhaus,

Oberursel, Ebertstraße, Montag, 09.02.2026, 06:05 Uhr - Mittwoch, 11.02.2026, 12:30 Uhr

(ra) In den vergangenen Tagen stiegen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Oberursel ein.

Die Einbrecher begaben sich zwischen Montagmorgen und Mittwochmittag in die Ebertstraße und hebelten die Terrassentür des Einfamilienhauses auf. Im Inneren wurden sämtliche Wohnräume durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit unklar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Hinweise auf den oder die Täter bestehen aktuell nicht. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet bei verdächtigen Wahrnehmungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, um Mitteilung an die Polizeistation in Oberursel unter 06171 6240-0.

5. Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus, Bad Homburg, Gonzenheim, Flurstraße, Mittwoch, 11.02.2026, 08:00 Uhr - 18:50 Uhr

(ra) Am Mittwoch kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus in Gonzenheim.

Unbekannte Täter gelangten zwischen 08:00 Uhr und 18:50 Uhr in der Flurstraße über den rückwärtigen Bereich des Grundstücks an das Einfamilienhaus. Dort gelang es den Einbrechern, sich durch Beschädigen und Öffnen der Terrassentür Zutritt zu verschaffen. Anschließend durchsuchten sie zahlreiche Wohnräume. Neben dem entwendeten Schmuck entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizeistation Bad Homburg bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen im genannten Tatzeitraum unter der Telefonnummer 06172 120-0

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell