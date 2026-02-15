PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Schmuckübergabe nach Schockanruf +++ verletzter Polizeibeamter nach Flucht +++ gescheiterter Einbruch beim Juwelier +++ Einbrüche +++ Diebstahl aus PKW +++ Außenspiegel zerstört

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1.Schmuckübergabe nach Schockanruf,

Bad Homburg vor der Höhe, Gonzenheim, Seedammweg, Samstag, 14.02.2026, 18:22 Uhr bis 19:49 Uhr

(ms)Am frühen Samstagabend haben als Polizei getarnte Telefonbetrüger nach einem Schockanruf Bargeld und Edelmünzen erbeutet. Am 14.02.2026 ging bei der Seniorin der Anruf eines angeblichen Polizisten ein. Dieser schilderte der Dame, dass ihr Sohn eine Frau überfahren habe und diese dabei tödlich verletzt wurde. Als Kaution, um der Inhaftierung ihres Sohns zu entgehen, wurde Goldschmuck vereinbart. Zu diesem Zwecke vereinbarte der Telefonbetrüger eine Übergabe mit der Angerufenen, welcher daraufhin von einem Mann an der Haustür abgeholt wurde. Bei dem Abholer soll es sich um einen kräftigen und etwa 41 bis 50 Jahre alten Mann gehandelt haben. Zudem trug dieser eine dunkle Mütze. Die Kriminalpolizei ermittelt in der Sache und nimmt Hinweise zu der Abholsituation bei der Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

Die Maschen der Betrüger sind vielfältig, das Ergebnis jedoch immer das gleiche: Das Vermögen der Angerufenen ist in Gefahr und die Polizei müsse dies nun sichern! Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies tun. Bei solchen Telefonaten einfach aufzulegen ist nicht etwa unhöflich, sondern meist die einzige Möglichkeit, um die Täter los zu werden. Die Betrüger erreichen mittels geschickter Gesprächsführung, dass die Angerufenen ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände an einem Ort deponieren oder an Unbekannte übergeben oder überweisen. Daher der dringende Appell: Sollten Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort den Hörer auf. Weiterführende Informationen finden sie unter www.polizei-beratung.de.

2.verletzter Polizeibeamter nach Flucht, 61440 Oberursel (Taunus), Rushmoorpark, Freitag, 13.02.2026, 12:42 Uhr,

(aw)Ein 18-Jähriger aus Frankfurt befand sich im Rushmoorpark in Oberursel. Nach verbalen Streitigkeiten mit zwei anderen Personen entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung. Inwiefern die zwei Personen verletzt wurden, ist aktuell Stand der Ermittlungen. Eine weitere Person wollte schlichten und wurde von dem Beschuldigten beleidigt. Der Beschuldigte nahm schließlich fußläufig die Flucht auf und rannte durch die Oberurseler Altstadt. Durch die hinzugerufenen Polizeikräfte konnte der Beschuldigte nach fußläufiger Nacheile gestellt und festgenommen werden. Bei der Festnahme verletzte sich ein Polizeibeamter leicht und musste anschließend in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Beim Beschuldigten wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt und ergab einen Wert von 1,68 Promille. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte von der Dienststelle entlassen.

3.gescheiterter Einbruch beim Juwelier

Bad Homburg vor der Höhe, Louisenstraße, Samstag, 14.02.2026, 03:03 Uhr

(ms)In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte bei einem Juwelier versucht in Bad Homburg einzusteigen. Die unbekannten Täter versuchten um 03:03 Uhr mit einem Gullideckel die Eingangstür in der Louisenstraße einzuwerfen, jedoch hielt diese stand. Anschließend entfernten sich die Einbrecher in einem unbekannten Fahrzeug. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich für die Übermittlung sachdienlicher Hinweise mit der Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

4.versuchte Einbrüche in Steinbach,

61449 Steinbach, Sodener Straße und Kronberger Straße, Donnerstag, 12.02.2026, 21:00 Uhr - Freitag, 13.02.2026, 13:00 Uhr

(aw)Die Geschädigte stellte ihren PKW auf dem Parkplatz des Friedhofes in Steinbach ab. Sie entfernte sich nur wenige Minuten vom Fahrzeug, schloss aber ihren PKW nicht ab. Dies nutzte ein bislang unbekannter Täter, entwendete eine Handtasche aus dem Fahrzeug und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Wenn Sie Zeugen der Tat waren oder Hinweise zu den unbekannten Tätern haben, melden Sie sich bitte bei der Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer 06171 / 6240-0.

5.Einbruch in Spielhalle,

61140 Oberursel, Zimmersmühlenweg, Samstag, 14.02.2026, 06:05

(aw)Unbekannte Täter brachen mittels Hebelwerkzeug in eine im Zimmersmühlenweg in Oberursel gelegenen Spielhalle durch den hinteren Zugang ein. In der Spielhalle wurden zwei Spielautomaten aufgehebelt und zwei Geldkassetten entwendet. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt; die Höhe des Diebesgutes ist Gegenstand der Ermittlungen.

Wenn Sie Zeugen der Tat waren oder Hinweise zu den unbekannten Tätern haben, melden Sie sich bitte bei der Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer 06171 / 6240-0.

6.Wohnungseinbruchdiebstahl,

61440 Oberursel-Oberstedten, Hauptstraße, 14.02.2026, 12:00 Uhr - 22:50 Uhr

Durch unbekannte Täter wurde ein Fenster des Balkons einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses aufgehebelt. Danach durchwühlten die Täter die Räume und Schränke. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Höhe des Diebesgutes ist bisher unbekannt.

Melden Sie sich bitte bei der Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer 06171 / 6240-0, wenn sie Informationen zum vorliegenden Sachverhalt haben.

7.Außenspiegel zerstört,

Bad Homburg vor der Höhe, Kaiser-Friedrich-Promenade, Samstag, 14.02.2026, 17:15 Uhr bis 22:30 Uhr

(ms)Am Samstagabend haben Unbekannte in Bad Homburg ein Auto zerkratzt. Der betroffene weiße Skoda Octavia stand zwischen 17:15 Uhr und 22:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Kaiser-Friedrich-Promenade, als Unbekannte den Außenspiegel auf der Beifahrerseite beschädigten und so einen Schaden in Höhe von über 400 Euro verursachten. Die Polizeistation Bad Homburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt unter der Rufnummer (06172) 120-0 Hinweise entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell