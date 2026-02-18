PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Mehrere Sachbeschädigungen +++ Nötigung nach Streit im Straßenverkehr

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Festnahme nach Sachbeschädigung,

Usingen, Merzhausen, An der Sporthalle, Dienstag, 17.02.2026, 3 Uhr

(da)In Usingen wurde am frühen Dienstagmorgen ein junger Mann nach einer Sachbeschädigung festgenommen. Gegen 3 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass ein Mann gerade in Merzhausen die Scheibe einer Sporthalle eingetreten habe. Aufgrund detaillierter Zeugenangaben konnte eine Streife den Tatverdächtigen kurze Zeit später stellen. Es handelte sich um einen 22-jährigen Mann, der unter Alkoholeinfluss stand. Da er zunächst keine Angaben zu seiner Person machen wollte, wurde er auf die Polizeistation gebracht. Während der Maßnahmen stellten die Beamten außerdem fest, dass er Drogen einstecken hatte. Diese wurden sichergestellt. Nach Beendigung aller Maßnahmen und Verifizierung seiner Personalien wurde er im Laufe des Morgens entlassen. Gegen ihn wird nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Sachbeschädigung ermittelt.

2. Eingeschlagene Scheiben in der Holzweg-Passage, Oberursel, Holzweg-Passage, Sonntag, 15.02.2026

(da)Unbekannte haben am Sonntag die Fenster zweier Gebäude in Oberursel beschädigt. Die Täter schlugen zu einem bisher unbekannten Zeitpunkt die Scheibe eines Gebäudes sowie das Schaufenster eines Teppichgeschäfts in der Holzwegpassage ein und richteten so einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro an. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

3. Bushaltestelle beschädigt,

Oberursel, Stierstadt, Zimmersmühlenweg, Montag, 16.02.2026, 11 Uhr bis 22 Uhr

(da)Am Montag wurde eine Bushaltestelle in Stierstadt Opfer von Vandalismus. Zwischen 11 Uhr und 22 Uhr schlugen die bislang unbekannten Täter den Glaseinsatz der Haltestelle "In den Schwarzwiesen" am Zimmersmühlenweg ein. Der Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

4. Auto zerkratzt,

Bad Homburg, Kirdorf, Herzbergstraße, Samstag, 14.02.2026, 13 Uhr bis Montag, 16.02.2026, 9 Uhr

(da)In den vergangenen Tagen wurde in Kirdorf ein Auto zerkratzt. In der Zeit von Samstag, 13 Uhr, bis Montag, 9 Uhr, beschädigten die Täter den in der Herzbergstraße geparkten braunen Mazda 3 und richteten so einen Schaden im vierstelligen Bereich an. Die Polizeistation Bad Homburg bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

5. Nötigung nach Streit im Straßenverkehr, Bad Homburg, Am Platzenberg, Montag, 16.02.2026, 19 Uhr

(da)Am Montagabend kam es in Bad Homburg zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Gegen 19 Uhr befand sich ein Mann mit seinem Hund an der Straße "Am Platzenberg", als ihm ein VW-Transporter mit Bad Homburger Kennzeichen (HG) mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit entgegenkam. Der Fußgänger machte auf sich aufmerksam, der Transporter hielt und es kam zu einem Wortgefecht am Straßenrand. In diesem Verlauf fuhr der VW-Fahrer los, als der Fußgänger noch am Auto stand, sodass dieser ausweichen musste. Im Nachgang erstattete der Fußgänger bei der Polizei Anzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr. Bei dem Fahrer soll es sich um einen etwa 60 Jahre alten Mann mit grauen Haaren und Dreitagebart handeln. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeuginnen und Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 bei der Polizeistation Bad Homburg zu melden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell