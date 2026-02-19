PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: BMW-Teile im Visier von Dieben +++ Einbruch +++ Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht +++ Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. BMW-Teile im Visier von Dieben,

Bad Homburg v. d. Höhe, Ober-Eschbach, Am Grünen Weg, Dienstag, 17.02.2026, 17:00 Uhr - Mittwoch, 18.02.2026, 11:15 Uhr

(kq)Zwischen Dienstag und Mittwoch schlugen Unbekannte in Ober-Eschbach zu und entwendeten Fahrzeugteile der Marke BMW. In der Straße "Am Grünen Weg" brachen die Täter in einen BMW ein und bauten Airbag, Außenspiegel sowie Scheinwerfer aus. Bei einem weiteren Fahrzeug derselben Marke entwendeten sie ebenfalls die Außenspiegel und Scheinwerfer. Mit ihrer Beute flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Zudem verursachten die Täter beim Ausbau der Teile erheblichen Sachschaden an den Fahrzeugen.

Die Polizei Bad Homburg bittet um sachdienliche Hinweise. Zeugen oder Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

2. Einbruch,

Bad Homburg v. d. Höhe, Ober-Eschbach, Kalbacher Straße, Mittwoch, 18.02.2026, 19:45 Uhr

(kq)Am Mittwochabend es zu einem Einbruch in Ober-Eschbach. Die Einbrecher begaben sich um etwa 19:45 Uhr in die Kalbacher Straße. Dort hebelten sie die Terassentür eines Wohnhauses auf, um in die dahinter liegenden Wohnräume zu gelangen. Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und erbeuteten dabei Schmuck. Mit dieser Beute suchten sie schlussendlich unerkannt das Weite.

Die Polizei Bad Homburg bittet um sachdienliche Hinweise. Zeugen oder Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

3. Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht, Bad Homburg v. d. Höhe, Louisenstraße, Mittwoch, 18.02.2026, 21:00 Uhr

(kq)Am Mittwochabend kam es in der Louisenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 16-Jähriger und eine 17-Jährige verletzt wurden. Die beiden Jugendlichen wurden von einer bislang unbekannten Tätergruppe angesprochen und körperlich angegriffen. Während der Auseinandersetzung erlitten die 17-Jährige und der 16-Jährige leichte Verletzungen. Nach der Tat flüchtete die Tätergruppe in unbekannte Richtung. Die Polizei Bad Homburg bittet um sachdienliche Hinweise. Zeugen oder Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

4. Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen, Kronberg, Hainstraße, Mittwoch, 18.02.2026, 17:00 Uhr

(ro)In Kronberg kam am Mittwochnachmittag ein alkoholisierter Autofahrer von der Fahrbahn ab. Der 67-Jährige war gegen 17:00 Uhr in einem BMW auf der Hainstraße von der Frankfurter Straße kommend in Richtung der Bundesstraße 455 unterwegs. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit zwei am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen zusammen. Der Fahrer blieb unverletzt und musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, da der Verdacht bestand, dass er zuvor Alkohol konsumiert hatte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest hatte einen Wert von über 2 Promille angezeigt. Nachdem ihm Blut von einem Arzt abgenommen worden war, wurde der Mann wieder entlassen. Der BMW sowie eines der beschädigten geparkten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

