PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Schussabgabe bei Festnahme von Straftätern

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Schussabgabe bei Festnahme von Straftätern, Bad Homburg, Donnerstag, 19.02.2026, 2.50 Uhr

Bei einem Polizeieinsatz in der Bad Homburger Innenstadt kam es in der vergangenen Nacht zu einem Schusswaffengebrauch der Polizei. Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens sollten gegen 2.50 Uhr vier Männer durch Spezialkräfte der Polizei festgenommen werden. Hierbei kam es zu der Schussabgabe. Drei Männer wurden festgenommen. Ein weiterer Tatverdächtiger, der ersten Erkenntnissen zufolge durch die Schussabgabe verletzt wurde, gelang die Flucht. Er ist derzeit unbekannten Aufenthalts. Die polizeilichen Maßnahmen dauern an. Nach dem flüchtigen Täter wird gefahndet. Zwischenzeitlich ergaben sich Hinweise, dass er sich in einem Mehrfamilienhaus in Bad Homburg aufhalten sollte. Die Wohnung wurden von Spezialkräften durchsucht. Er konnte jedoch nicht angetroffen werden. Die Hintergründe der Schussabgabe sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Derzeit können keine weiteren Angaben zu den laufenden Ermittlungen gemacht werden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell