POL-MS: Unbekannte verletzen Obdachlosen in Wolbeck - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Nachdem drei bislang unbekannte Männer in der Nacht zu Dienstag (10.02., 01:20 Uhr) einen Mann ohne festen Wohnsitz in der Münsterstraße körperlich verletzt haben, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge traf das unbekannte Trio vor einer Tankstelle am Grenkuhlenweg auf den 39-Jährigen. Die 18- bis 25-jährigen Männer schlugen und traten den Mann und verletzten ihn mit Glasflaschen. Anschließend flüchteten sie in Richtung Eschstraße.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275 0 zu melden.

