Polizei Münster

POL-MS: Unbekannter gibt sich als Mitarbeiter eines Herrenausstatters aus - Polizei sucht Zeugen nach mutmaßlichem Betrug

Münster (ots)

Bereits am vergangenen Dienstag (03.02., 15 Uhr) hat sich ein unbekannter Mann in der Manfred-von-Richthofen-Straße als Mitarbeiter eines Herrenausstatters ausgegeben und sich dadurch Zutritt zur Wohnung eines Seniorenpaares verschafft. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge gab sich der Mann als Mitarbeiter eines Herrenausstatters aus, der vorgab Kleidung verkaufen zu wollen. Er betrat die Wohnung für circa eine halbe Stunde und schaute sich dort in verschiedenen Räumen um.

Im Nachgang stellten die 88-Jährige und der 85-Jährige fest, dass Schmuck aus der Wohnung entwendet wurde.

Der Unbekannte soll circa 28 Jahre alt, und 1,70 Meter groß sein. Der Mann soll kurze, dunkelblonde Haare und einen Drei-Tage-Bart gehabt haben. Zudem soll er Deutsch gesprochen haben.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die weitere Hinweise zum genannten Geschehen geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Die Polizei rät dringend dazu, unbekannten Personen, auch wenn sie sich ausweisen, keinen unmittelbaren Zugang zur Wohnung zu gewähren. Sie sind nicht verpflichtet, fremde Personen hereinzulassen. Im Zweifelsfall empfehlen wir, keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung zu lassen und stattdessen einen Termin zu vereinbaren.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell