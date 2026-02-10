PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Münster

POL-MS: 71-Jährige bei Unfall schwer verletzt - Kappenberger Damm zeitweise gesperrt

Münster (ots)

Am Dienstagmorgen (10.02., 08:07 Uhr) ist es auf dem Kappenberger Damm auf Höhe des Alexianerwegs zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 71-Jährige schwer verletzt worden ist.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr die 71-Jährige mit ihrem Mitsubishi auf dem Kappenberger Damm in Fahrtrichtung stadteinwärts, als der 47-jährige Fahrer eines BMW mit hoher Geschwindigkeit auf ihr Fahrzeug auffuhr.

Die 71-jährige Sendenerin wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Rettungskräfte brachten die Verletzte in ein Krankenhaus. Der 47-jährige Mann mit Wohnsitz in Österreich blieb unverletzt.

Für die Rekonstruktion des Unfallhergangs nahm das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Münster die Spuren am Unfallort auf. Die Einsatzkräfte stellten beide beteiligten Fahrzeuge und den Führerschein des 47-Jährigen sicher. Eine Ärztin entnahm ihm zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit eine Blutprobe. Die Ermittlungen dauern an.

Der Kappenberger Damm musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis 12:30 Uhr gesperrt werden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

