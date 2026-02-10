Polizei Münster

POL-MS: Rad und Fußgängerin kollidieren in der Innenstadt - Polizei sucht Zeugen und Fahrerin

Münster (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach einer bislang unbekannten Radfahrerin, die am Donnerstagvormittag (05.02., 11:25 Uhr) mit einer Fußgängerin auf der Königsstraße Ecke Rothenburg kollidiert ist.

Den Angaben der 24-jährigen Fußgängerin zufolge verließ sie zu Fuß ein Geschäft und beabsichtigte, die Königsstraße zu überqueren. Zeitgleich kam die Radfahrerin von der Straße Rothenburg und bog nach rechts in die Königsstraße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen den Frauen. Beide stürzten zu Boden. Die Fußgängerin wurde dabei leicht verletzt. Die Radfahrerin stand nach dem Zusammenstoß auf und fuhr über die Königsstraße weiter.

Nach Angaben der 24-Jährigen war die Unbekannte zwischen 40 und 50 Jahre alt, 1,63 bis 1,65 Meter groß und hatte schulterlanges, hellbraunes, gewelltes Haar. Sie trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Handtasche, eine dunkelblaue Mütze und eine auffällige Brille. Ihre Statur beschrieb die Leichtverletzte als schlank. Sie sprach Hochdeutsch. Ihr Fahrrad hatte keinen elektrischen Antrieb.

