Polizei Münster

POL-MS: Unbekannter beschädigt Pkw auf Wersebeckmannweg - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Nachdem ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer am Samstagvormittag (07.02., 10:16 Uhr) einen Pkw auf dem Wersebeckmannweg in Mariendorf beschädigt hat, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Den Angaben der 25-jährigen Fahrerin des beschädigten Pkws zufolge fuhr sie vom Hugerlandshofweg auf den Wersebeckmannweg. In der Nähe des dortigen Gymnasiums kam ihr ein Pkw entgegen. Dieser kollidierte beim Abbiegen mit der Seite ihres Pkws. Der bislang unbekannte Fahrer fuhr daraufhin weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen und seine Personalien zu hinterlassen.

Die Münsteranerin beschreibt das Alter des unbekannten Fahrers als Anfang 30. Er hatte einen Bart und fuhr einen weißen Kastenwagen mit einem schwarzen Rallye-Streifen, möglicherweise von der Automarke Mercedes.

Die Polizei bittet den Mann sowie mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275 0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell