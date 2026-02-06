Polizei Münster

POL-MS: Versammlungen am Samstag (07.02.) in Coerde - Polizei erwartet Verkehrsbeeinträchtigungen

Münster (ots)

Am kommenden Samstag, 07.02.2026, liegen der Polizei zwei Versammlungsanzeigen für den Bereich Coerde vor. Die Polizei rechnet daher mit Verkehrsbeeinträchtigungen in diesem Bereich.

Die Versammlung am Hamannplatz ist für den Zeitraum von 10 Uhr bis 15 Uhr angezeigt, die Versammlung auf der Straße Hoher Heckenweg für die Zeit von 9 Uhr bis 15 Uhr.

Aus Richtung Innenstadt ist die Straße Hoher Heckenweg bis zur Kreuzung Hoher Heckenweg und Straße Edelbach befahrbar, ab dort wird der Verkehr abgeleitet.

Der öffentliche Personennahverkehr wird umgeleitet. Informationen finden Sie hierzu auf der Internetseite der Stadtwerke Münster.

Die Polizei Münster rät, den Bereich weiträumig zu umfahren, und wenn dies nicht möglich ist, mehr Zeit für die Fahrt einzuplanen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell