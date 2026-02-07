PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Münster

POL-MS: Polizei Münster schützt Versammlungsrecht in Coerde

Münster (ots)

Am Samstag (07.02.) haben in Coerde zwei angezeigte Versammlungen stattgefunden. Die Polizei Münster war vor Ort, um das Recht auf Versammlungsfreiheit und freie Meinungsäußerung zu gewährleisten. Beide Versammlungen verliefen friedlich.

Im Zuge der Versammlungen fertigten Polizisten Strafanzeigen, unter anderem eine wegen Beleidigung, eine wegen des Zeigens des Hitlergrußes und weitere wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz.

Im Bereich Hamannplatz versuchte eine Personengruppe über die dort stattfindende Versammlung zur Gegenversammlung auf den Hohen Heckenweg zu gelangen. Polizeiliche Einsatzkräfte unterbanden das Vorhaben und erteilten der Gruppe einen Platzverweis. Im Anschluss erreichten die beteiligten Personen die Versammlung auf dem Hohen Heckenweg über einen anderen Weg.

Wie im Vorfeld angekündigt, kam es im Bereich der Versammlung auf dem Hohen Heckenweg zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Versammlung auf dem Hamannplatz, die gegen 12:00 Uhr endete, zählte in der Spitze 60 Teilnehmende. Etwa 400 Personen nahmen an der Versammlung auf dem Hohen Heckenweg teil, die gegen 12:40 Uhr endete.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

