Polizei Münster

POL-MS: Unfall zwischen Pkw und Fußgänger - 76-Jähriger schwer verletzt

Münster (ots)

Am Dienstagabend (10.02.) gegen 20:30 Uhr ist es auf der Grevener Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger gekommen. Der 76-jährige Fußgänger wurde dabei schwer verletzt.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr der 87-jährige Autofahrer die Grevener Straße stadtauswärts, während der 76-jährige Fußgänger die Straße überquerte. Auf der Fahrbahn kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß zwischen den Verkehrsteilnehmern. Der genaue Unfallhergang ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Rettungskräfte brachte den schwer verletzten 76-jährigen Münsteraner in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Grevener Straße gesperrt.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell